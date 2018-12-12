Anadolu Efes Olympiakos deplasmanında

THY Euroleague'de 12. haftasında Anadolu Efes yarın TSİ 19.45'te Barış ve Dostluk Spor Salonu'nda Yunanistan ekibi Olympiakos ile karşılaşacak. Ligde geride kalan 11 haftada Efes 8 galibiyetle dördüncü sırada yer alırken, Yunan temsilcisi ise 6 galibiyet ve averajla beşinci sırada bulunuyor.



37. RANDEVU

İki takım Euroleague'de bugüne kadar 36 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda Anadolu Efes parkeden 16 kez galip ayrılırken, Olympiakos ise rakibini 20 kez mağlup etti. Geçtiğimiz sezon oynanan maçları kırmızı-beyazlılar evinde 89-82, deplasmanda da 61-58'lik skorla kazandı.

Avrupa arenasındaki 633. maçına çıkacak olan Efes, bugüne kadar Avrupa kupalarında oynadığı 632 karşılaşmada 348 galibiyet ve 284 yenilgi aldı.



İSTATİSTİKLERLE İKİ TAKIM

Ligde Anadolu Efes 86.9 sayı ortalaması ile mücadele ederken, Olympiakos ise 79.9 sayı ortalamasıyla oynuyor. Efes'de R. Beaubois 12.9 sayı ortalamasıyla oynayarak takımını sırtlarken, kırmızı-beyazlılarda ise G. Printezis 12.5 sayı ortalamasıyla takımına katkıda bulunuyor.