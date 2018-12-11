Galatasaray Monaco'ya konuk olacak
Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, ULEB Avrupa Kupası A Grubu 9. haftasında yarın Fransa temsilcisi Monaco'yla deplasmanda karşılaşacak.
II. Louis Stadı'nda bulunan salonda oynanacak karşılaşma TSİ 21.45'te başlayacak.
A Grubu'nda son 2 maça girilirken, Galatasaray 3 galibiyet, 5 yenilgiyle 6 takımlı grupta 5. sırada yer alıyor.
İlk 4 takım arasına girerek gruptan çıkmayı garantileyen Monaco ise 6 galibiyet ve 2 yenilgiyle lider durumda bulunuyor.
İki takım arasında İstanbul'da oynanan maçı Monaco 86-85 kazanmıştı.
- 11.12.2018 11:13
- Güncelleme: 11.12.2018 12:11
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2. Ersun Yanal dönemi
Toplam 2
Yorum
Fb Ersun Yanal Gelse ne olcak sanki bu takıma 11 tane adam lazım
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Fatih Terim'den golcü göndermesi!
Toplam 1
Yorum
faruk günü kurtaran degil gelecege yonelik Transfer istiyoruz
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Rezil olduk
Toplam 3
Yorum
tc asırlık çınarı rezil ettiniz utanmadan rezil olduk diyorsunuz ben olsam otobüsü bile vermezdim size az bile yaptı başkan
Galatasaray Monaco'ya konuk olacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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