Galatasaray Monaco'ya konuk olacak
11 Aralık 2018, Salı
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Monaco'ya konuk olacak

Galatasaray Monaco'ya konuk olacak

Erkek Basketbol Takımı, ULEB A Grubu 9. haftasında yarın temsilcisi Monaco'yla deplasmanda karşılaşacak.

II. Louis Stadı'nda bulunan salonda oynanacak karşılaşma TSİ 21.45'te başlayacak.

A Grubu'nda son 2 maça girilirken, 3 galibiyet, 5 yenilgiyle 6 takımlı grupta 5. sırada yer alıyor.

İlk 4 takım arasına girerek gruptan çıkmayı garantileyen Monaco ise 6 galibiyet ve 2 yenilgiyle lider durumda bulunuyor.

İki takım arasında 'da oynanan maçı Monaco 86-85 kazanmıştı.

  1. 11.12.2018 11:13
  2. Güncelleme: 11.12.2018 12:11
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