Beşiktaş Polonya'da liderlik peşinde
Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası C Grubu son hafta maçında Wisla CANPACK'la deplasmanda karşılaşacak.
Hala TS Wisla'da oynanacak karşılaşma saat 20.30'da başlayacak.
Grubun son haftasını Polonya deplasmanında oynayacak siyah-beyazlılar geride kalan 5 haftada 3 galibiyet, 2 yenilgi alarak ikinci sırada yer alıyor.
Aldığı sonuçların ardından gruptan çıkmayı garantileyen siyah-beyazlıların Polonyalı rakibi ise 4 galibiyet ve 1 yenilgi ile C Grubu'nun ilk basamağında bulunuyor.
Grupta oynadıkları ilk maçta rakibini 100-71 kazanan siyah-beyazlı ekip, yarın oynanacak karşılaşmadan galibiyetle ayrılması halinde gruptan lider çıkacak.
- 11.12.2018 11:06
- Güncelleme: 11.12.2018 12:13
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2. Ersun Yanal dönemi
Toplam 2
Yorum
Fb Ersun Yanal Gelse ne olcak sanki bu takıma 11 tane adam lazım
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Fatih Terim'den golcü göndermesi!
Toplam 1
Yorum
faruk günü kurtaran degil gelecege yonelik Transfer istiyoruz
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Rezil olduk
Toplam 3
Yorum
tc asırlık çınarı rezil ettiniz utanmadan rezil olduk diyorsunuz ben olsam otobüsü bile vermezdim size az bile yaptı başkan
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