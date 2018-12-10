Kartal gaza bastı!

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 10'uncu haftasında Beşiktaş, evinde Darüşşafaka'yı 81-72 mağlup etti. Karşılaşmaya Eric'in 11 sayılık performansıyla hızlı başlayan Daçka, ilk periyodu 19-18 önde geçti. Fark yediye kadar çıksa da pes etmeyen Kartal, devreye 42-37 önde girdi. Farkı açan Beşiktaş finalde de üstünlüğü elden bırakmadı. 81-72'lik galibiyetle ligdeki çıkışını sürdürdü. Diğer maçta ise Afyon Belediye, Sakarya'yı 91-70 yendi.