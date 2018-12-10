Kartal gaza bastı!
Siyah-beyazlılar Anadolu Efes’in ardından Daçka’yı da geçti. Buva 19 sayı ve 13 ribaundla double double yaptı.
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 10'uncu haftasında Beşiktaş, evinde Darüşşafaka'yı 81-72 mağlup etti. Karşılaşmaya Eric'in 11 sayılık performansıyla hızlı başlayan Daçka, ilk periyodu 19-18 önde geçti. Fark yediye kadar çıksa da pes etmeyen Kartal, devreye 42-37 önde girdi. Farkı açan Beşiktaş finalde de üstünlüğü elden bırakmadı. 81-72'lik galibiyetle ligdeki çıkışını sürdürdü. Diğer maçta ise Afyon Belediye, Sakarya'yı 91-70 yendi.
- 10.12.2018
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Konyaspor'dan Mete Kalkavan tepkisi
Toplam 1
Yorum
ugurgunyuz konyaspor maalesef haklı..
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Koeman son uyarılarını yaptı!
Toplam 4
Yorum
UA Küme hattını ilgilendirin çok önemli maç. KÜME DERBISI :)))))))))))
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Rizespor'dan Galatasaray'a çelme!
Toplam 4
Yorum
ĞİL GS. MEHTER GS İMPARATOR, H. ŞAŞ, Ü. DAVALA, ELMANDER, BU STAR YILDIZLARIN OLDUĞU YERDE MEHTER GS OLMAMALIYDI. TAKIM YÜRÜMÜYOR. BU NASIL GS.BÜYÜK TAKIM DE
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