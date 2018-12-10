Kartal gaza bastı!
10 Aralık 2018, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

Kartal gaza bastı!

Kartal gaza bastı!

Siyah-beyazlılar ’in ardından Daçka’yı da geçti. Buva 19 sayı ve 13 ribaundla double double yaptı.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 10'uncu haftasında , evinde 'yı 81-72 mağlup etti. Karşılaşmaya Eric'in 11 sayılık performansıyla hızlı başlayan Daçka, ilk periyodu 19-18 önde geçti. Fark yediye kadar çıksa da pes etmeyen Kartal, devreye 42-37 önde girdi. Farkı açan finalde de üstünlüğü elden bırakmadı. 81-72'lik galibiyetle ligdeki çıkışını sürdürdü. Diğer maçta ise Afyon Belediye, Sakarya'yı 91-70 yendi.

  1. 10.12.2018
Etiketler:
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Kartal gaza bastı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN