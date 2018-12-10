Beşiktaş Sompo Japan'ın rakibi medi Bayreuth
Siyah-beyazlı erkek basketbol takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi D Grubu 8. hafta maçında yarın Almanya temsilcisini konuk edecek.
Beşiktaş Sompo Japan Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi D Grubu 8. hafta maçında yarın sahasında Almanya temsilcisi medi Bayreuth'la karşılaşacak.
Beşiktaş Sompo Japan ile medi Bayreuth arasındaki karşılaşma, BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'nde saat 20.00'de başlayacak.
İki takım da geride kalan 7 haftada 3 galibiyet ve 4 yenilgi yaşarken, 8 takımlı grupta Beşiktaş Sompo Japan 5'inci, Almanya temsilcisi ise 4'üncü sırada bulunuyor.
Beşiktaş Sompo Japan, Almanya'da oynanan maçta rakibini 78-70 mağlup etmişti.
- 10.12.2018 10:20
- Güncelleme: 10.12.2018 11:01
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Fenerbahçe 4. kez 3 gol yedi
Toplam 1
Yorum
:)) daha nice bol bol gol yemeler... tadına doyulmuyor :)))
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Trabzonspor yabancılarıyla zirve yarışında
Toplam 3
Yorum
suat trabzon Sürekli trabzon sporda yabancı yerli oyuncuların gol istatistikleri karşılaştırılıyor. Yabancı yerli farketmez kimin gol attığıda fark etm
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Konyaspor'dan Mete Kalkavan tepkisi
Toplam 2
Yorum
Anti fb Penaltı penaltıydı, Abdülkadir'İn ayağını kırıyordunuz kart görmediniz. Ne?
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