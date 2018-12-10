Beşiktaş Sompo Japan'ın rakibi medi Bayreuth
10 Aralık 2018, Pazartesi
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'ın rakibi medi Bayreuth

Beşiktaş Sompo Japan'ın rakibi medi Bayreuth

Siyah-beyazlı erkek basketbol takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi D Grubu 8. hafta maçında yarın temsilcisini konuk edecek.

Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi D Grubu 8. hafta maçında yarın sahasında temsilcisi medi Bayreuth'la karşılaşacak.

Beşiktaş Sompo Japan ile medi Bayreuth arasındaki karşılaşma, BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'nde saat 20.00'de başlayacak.

İki takım da geride kalan 7 haftada 3 galibiyet ve 4 yenilgi yaşarken, 8 takımlı grupta Beşiktaş Sompo Japan 5'inci, Almanya temsilcisi ise 4'üncü sırada bulunuyor.

Beşiktaş Sompo Japan, Almanya'da oynanan maçta rakibini 78-70 mağlup etmişti.

  1. 10.12.2018 10:20
  2. Güncelleme: 10.12.2018 11:01
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