Türkoğlu'ndan Zagklis'e tebrik mesajı – Fotomaç – 09 Aralık 2018
09 Aralık 2018, Pazar
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Türkoğlu'ndan Zagklis'e tebrik mesajı

Türkoğlu'ndan Zagklis'e tebrik mesajı

() Başkanı , Genel Sekreterliğine getirilen için bir tebrik mesajı yayımladı.

Türkoğlu, 'nin internet sitesinde yer alan açıklamasında, " olarak, Yönetim Kurulu tarafından oy birliği ile FIBA Genel Sekreterliği görevine getirilen Sayın 'ı kutluyorum. 'e yeni görevinde başarılar diliyor ve çalışmalarının basketbol dünyasındaki iş birliklerini daha da güçlendirmesini temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Eski FIBA Genel Sekreteri 'ın vefatının kendilerini çok üzdüğünü hatırlatan Türkoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Zamansız vefatı hepimizi derinden üzen Sayın Patrick Baumann ile kurduğumuz yakın ilişkileri Sayın Zagklis ile de kuracağımızı ve basketbolu dünya çapında daha da popüler bir spor haline getirme görevinde kendisine her türlü katkıyı sunacağımızı belirtmek isterim."



  1. 9.12.2018 11:00
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