Türkoğlu'ndan Zagklis'e tebrik mesajı
Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, FIBA Genel Sekreterliğine getirilen Andreas Zagklis için bir tebrik mesajı yayımladı.
Türkoğlu, TBF'nin internet sitesinde yer alan açıklamasında, "Türkiye Basketbol Federasyonu olarak, FIBA Yönetim Kurulu tarafından oy birliği ile FIBA Genel Sekreterliği görevine getirilen Sayın Andreas Zagklis'ı kutluyorum. Sayın Zagklis'e yeni görevinde başarılar diliyor ve çalışmalarının basketbol dünyasındaki iş birliklerini daha da güçlendirmesini temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.
Eski FIBA Genel Sekreteri Patrick Baumann'ın vefatının kendilerini çok üzdüğünü hatırlatan Türkoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:
"Zamansız vefatı hepimizi derinden üzen Sayın Patrick Baumann ile kurduğumuz yakın ilişkileri Sayın Zagklis ile de kuracağımızı ve basketbolu dünya çapında daha da popüler bir spor haline getirme görevinde kendisine her türlü katkıyı sunacağımızı belirtmek isterim."
- 9.12.2018 11:00
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