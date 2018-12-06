NBA, ‘en iyiler’ görselinde FETÖ’cü Enes Kanter’e yer vermedi. Gülen’in manevi oğlundan itiraz geldi! Bunun üzerine o isim de fotoğrafa eklendi. Taraftarlar “Terörist” diye tepki gösterdi. Mehmet Okur da potaya girdi. Kanter’e, “Gelmiş geçmiş en iyi Türk basketbolcu musun? Sadece komik” mesajını gönderdi.
NBA takımlarından New York Knicks forması giyen Enes Kanter (26), FETÖ elebaşı Gülen'e bağlılık yemini etti. Kendisini Gülen'in manevi oğlu olarak lanse eden Kanter, soyadını bile Gülen olarak değiştirmek istedi. NBA Avrupa ise Instagram hesabına 'en iyi Türk basketbolcular' olarak milli sporcularımız Furkan Korkmaz, Cedi Osman ve Ersan İlyasova'nın yer aldığı fotoğrafı ekledi. Ancak fotoğrafta Enes Kanter'e yer verilmedi. Türk pasaportu iptal edilen FETÖ'cü Enes Kanter ise görselde yer almaması nedeniyle tepki gösterdi. NBA yönetimi ise değişiklik yaparak fotoğrafa Enes Kanter'i de ekledi. Bu değişiklik tepki çekti. Türk taraftar, "Enes Kanter FETÖ'cü" diyerek görselin kaldırılmasını istedi. Ancak NBA yönetimi, paylaşımı sayfasında tutmaya devam etti. Türk basketbol tarihinin efsanelerinden Mehmet Okur da FETÖ'cü basketbolcu Enes Kanter'e tepki gösterdi. Okur, FETÖ üyesi Enes Kanter'e, "Gelmiş geçmiş en iyi Türk basketbolcu musun? Hmm... Sadece komik" demekle yetindi.
- 6.12.2018 12:22
- Güncelleme: 6.12.2018 13:21
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Galatasaray Ankara'da engeli aştı
Toplam 1
Yorum
gs hocam muğdat ı değerlendirmen lazım adam yok.bir de atalay ın üstüne gidelim.iyi bişey olabilir ama gençler bir level daha iyi olması lazım.
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Beşiktaş Kabore ile anlaşmak üzere!
Toplam 2
Yorum
baba kartal Yaşlı papaz oyuncu almaktan artık vaz geçin. Başta b. yılmaz olmak üzere fayda değil zarar verir.
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Beşiktaş Kabore ile anlaşmak üzere!
Toplam 2
Yorum
Nirvana Lütfen 26 yaşından büyük oyuncu almayın . Bedava bile gelse Pepe gibi 34 yaşında adamlara yılda 6 mly Euro verilmez .
FETÖ'cü Kanter NBA'de kriz çıkardı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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