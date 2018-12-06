FETÖ'cü Kanter NBA'de kriz çıkardı!
06 Aralık 2018, Perşembe
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'cü Kanter 'de kriz çıkardı!

FETÖ'cü Kanter NBA'de kriz çıkardı!

, ‘en iyiler’ görselinde ’cü ’e yer vermedi. Gülen’in manevi oğlundan itiraz geldi! Bunun üzerine o isim de fotoğrafa eklendi. Taraftarlar “Terörist” diye tepki gösterdi. da potaya girdi. Kanter’e, “Gelmiş geçmiş en iyi Türk basketbolcu musun? Sadece komik” mesajını gönderdi.

takımlarından forması giyen (26), elebaşı Gülen'e bağlılık yemini etti. Kendisini Gülen'in manevi oğlu olarak lanse eden Kanter, soyadını bile Gülen olarak değiştirmek istedi. NBA Avrupa ise hesabına 'en iyi Türk basketbolcular' olarak milli sporcularımız Furkan Korkmaz, ve 'nın yer aldığı fotoğrafı ekledi. Ancak fotoğrafta Enes Kanter'e yer verilmedi. Türk pasaportu iptal edilen FETÖ'cü Enes Kanter ise görselde yer almaması nedeniyle tepki gösterdi. NBA yönetimi ise değişiklik yaparak fotoğrafa Enes Kanter'i de ekledi. Bu değişiklik tepki çekti. Türk taraftar, "Enes Kanter FETÖ'cü" diyerek görselin kaldırılmasını istedi. Ancak NBA yönetimi, paylaşımı sayfasında tutmaya devam etti. Türk basketbol tarihinin efsanelerinden da FETÖ'cü basketbolcu Enes Kanter'e tepki gösterdi. Okur, FETÖ üyesi Enes Kanter'e, "Gelmiş geçmiş en iyi Türk basketbolcu musun? Hmm... Sadece komik" demekle yetindi.

NBA’in yayınladığı ilk fotoğrafta Enes Kanter yok.

  1. 6.12.2018 12:22
  2. Güncelleme: 6.12.2018 13:21
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