Herbalife Gran Canaria'da Maldonado ile yollar ayrıldı
THY Avrupa Ligi'nde mücadele eden Herbalife Gran Canaria'da İspanyol başantrenör Salva Maldonado ile yollar ayrıldı.
İspanya kulübünden yapılan açıklamada, 59 yaşındaki Maldonado'nun görevine son verildiği bildirildi. Takımın başına geçici olarak yardımcı antrenör Victor Garcia'nın getirildiği belirtildi.
Maldonado yönetiminde 3 galibiyet elde ettiği THY Avrupa Ligi'nde 13. sırada yer alan Herbalife Gran Canaria, aynı galibiyet sayısına ulaştığı İspanya Basketbol Ligi'nde ise 14. basamakta bulunuyor.
- 5.12.2018 10:26
- Güncelleme: 5.12.2018 11:03
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Trabzon'da hedef 3'te 3!
Toplam 2
Yorum
anlat-anlat Hedefin dışında kalan genelde ligin de dışında kalıyor.Çapına bakmadan atıp tutanları çok gördük.sonunda hepsi asansör oldular.
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Ahmet Ağaoğlu: "Fırtına yeniden esiyor"
Toplam 1
Yorum
baksoy Trabzonspora ceza varsa seyirciyi tahrik eden VALBEONO ' ya ceza yok mu ?
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Fırtına kupada avantajlı!
Toplam 1
Yorum
baksoy İyi ki UĞURCANI ' mız var yoksa bu ESTABAN ' la kaleye tutan her top gol olur ? gönderin artık sakın ha anlaşmayın ?
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