Herbalife Gran Canaria'da Maldonado ile yollar ayrıldı
05 Aralık 2018, Çarşamba
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'da Maldonado ile yollar ayrıldı

Herbalife Gran Canaria'da Maldonado ile yollar ayrıldı

Avrupa Ligi'nde mücadele eden 'da İspanyol başantrenör Salva Maldonado ile yollar ayrıldı.

kulübünden yapılan açıklamada, 59 yaşındaki Maldonado'nun görevine son verildiği bildirildi. Takımın başına geçici olarak yardımcı antrenör Victor Garcia'nın getirildiği belirtildi.

Maldonado yönetiminde 3 galibiyet elde ettiği Avrupa Ligi'nde 13. sırada yer alan , aynı galibiyet sayısına ulaştığı İspanya 'nde ise 14. basamakta bulunuyor.

  1. 5.12.2018 10:26
  2. Güncelleme: 5.12.2018 11:03
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