Derbi Beşiktaş'ın!
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nde dün oynanan İstanbul derbisinde Beşiktaş Sompo Japan, Anadolu Efes’i evinde 90-86 mağlup etti. Siyah-beyazlılar iki maç sonra kazandı
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasında yapılan mücadelede Beşiktaş Sompo Japan, deplasmanda Anadolu Efes'i 90-86 mağlup etti. Bu sonuçla Beşiktaş Sompo Japan 5. galibiyetini aldı. Anadolu Efes ise 3. mağlubiyetini yaşadı. İlk bölümde etkili oynayan A.Efes, dış atışlardaki ba şarısıyla ilk periyodu 23-10 önde tamamladı. İkinci çeyrekte Beşiktaş toparlandı. Bu bölümde 12-0'lık bir seri yakalayan Kartal devreye 43-40 önde gitti. Üçüncü çeyrek iki takımın karşılıklı skorlarıyla dengeli gitti ve son poriyoda 63-63'lük skorla gidildi. Beşiktaş, son çeyrekte daha etkili oldu ve maçı 90-86 kazandı.
FENER 8'DE 8 YAPTI
Süper Ligi'nde haftanın ilk maçından Galatasaray, Darüşşafaka'yı 84-79 mağlup etti. Cimbom, deplasmanda karşılaştığı Daçka önünde 3. çeyrekte 7 sayı geriye düşse de geri dönebildi. Takımın yıldızı Webster'ın o bölümden sonra gösterdiği inanılmaz performans sayesinde sahadan 84-79 galip ayrıldı. LİGDE fırtına gibi esen Fenerbahçe Basketbol Takımı, evinde konuk ettiği Pınar Karşıyaka'yı yenerek 8'de 8 yaptı. Sarı-lacivertli ekip, 10 sayı geriye düşse de 2. çeyrekten itibaren toparlandı ve Karşıyaka'yı yendi. Kalinic, 21 sayıyla lig rekorunu kırdı.
ASLAN'DAN GEÇiT YOK
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde haftanın ilk maçından Galatasaray, Darüşşafaka'yı 84-79 mağlup etti. Cimbom, deplasmanda karşılaştığı Daçka önünde 3. çeyrekte 7 sayı geriye düşse de geri dönebildi. Takımın yıldızı Webster'ın o bölümden sonra gösterdiği inanılmaz performans sayesinde sahadan 84-79 galip ayrıldı.
- 5.12.2018
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Kaptanlığı sevdi
Toplam 1
Yorum
bjk advers Beşiktaş gibi bir takımı bırakıp giden Sosa Trabzonspor da mutlu musun ?
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Erwin Koeman'dan Slimani yorumu!
Toplam 2
Yorum
KASA GİTİN ARTIK BAŞIMIZDAN
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İbre bize döndü
Toplam 2
Yorum
eray devre arası transfer zor ama 2 yabanci forvet şart bize avrupa için defansada takvye şart sağ bek sözellikle roco love larin kesin gitsin
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