Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasında yapılan mücadelede Beşiktaş Sompo Japan, deplasmanda Anadolu Efes'i 90-86 mağlup etti. Bu sonuçla Beşiktaş Sompo Japan 5. galibiyetini aldı. Anadolu Efes ise 3. mağlubiyetini yaşadı. İlk bölümde etkili oynayan A.Efes, dış atışlardaki ba şarısıyla ilk periyodu 23-10 önde tamamladı. İkinci çeyrekte Beşiktaş toparlandı. Bu bölümde 12-0'lık bir seri yakalayan Kartal devreye 43-40 önde gitti. Üçüncü çeyrek iki takımın karşılıklı skorlarıyla dengeli gitti ve son poriyoda 63-63'lük skorla gidildi. Beşiktaş, son çeyrekte daha etkili oldu ve maçı 90-86 kazandı.



FENER 8'DE 8 YAPTI

Süper Ligi'nde haftanın ilk maçından Galatasaray, Darüşşafaka'yı 84-79 mağlup etti. Cimbom, deplasmanda karşılaştığı Daçka önünde 3. çeyrekte 7 sayı geriye düşse de geri dönebildi. Takımın yıldızı Webster'ın o bölümden sonra gösterdiği inanılmaz performans sayesinde sahadan 84-79 galip ayrıldı. LİGDE fırtına gibi esen Fenerbahçe Basketbol Takımı, evinde konuk ettiği Pınar Karşıyaka'yı yenerek 8'de 8 yaptı. Sarı-lacivertli ekip, 10 sayı geriye düşse de 2. çeyrekten itibaren toparlandı ve Karşıyaka'yı yendi. Kalinic, 21 sayıyla lig rekorunu kırdı.



ASLAN'DAN GEÇiT YOK

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde haftanın ilk maçından Galatasaray, Darüşşafaka'yı 84-79 mağlup etti. Cimbom, deplasmanda karşılaştığı Daçka önünde 3. çeyrekte 7 sayı geriye düşse de geri dönebildi. Takımın yıldızı Webster'ın o bölümden sonra gösterdiği inanılmaz performans sayesinde sahadan 84-79 galip ayrıldı.