Beşiktaş'ın rakibi Inventa
05 Aralık 2018, Çarşamba
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'ın rakibi Inventa

Beşiktaş'ın rakibi Inventa

Siyah-beyazlı takımı, FIBA C Grubu beşinci maçında yarın temsilcisi Inventa'yı konuk edecek.

Takımı, FIBA C Grubu beşinci maçında yarın temsilcisi Inventa ile karşı karşıya gelecek.

BJK Akatlar Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 19.00'da başlayacak.

C Grubu'ndaki ilk iki maçını yitiren Beşiktaş, ardından peş peşe iki galibiyet alarak gruptan çıkma umutlarını artırdı.

Siyah-beyazlılar, Rusya'daki karşılaşmada rakibine 68-67 mağlup olmuştu.

  1. 5.12.2018 09:48
  2. Güncelleme: 5.12.2018 11:09
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