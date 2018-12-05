Beşiktaş'ın rakibi Inventa
Siyah-beyazlı kadın basketbol takımı, FIBA Avrupa Kupası C Grubu beşinci maçında yarın Rusya temsilcisi Inventa'yı konuk edecek.
Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası C Grubu beşinci maçında yarın Rusya temsilcisi Inventa ile karşı karşıya gelecek.
BJK Akatlar Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 19.00'da başlayacak.
C Grubu'ndaki ilk iki maçını yitiren Beşiktaş, ardından peş peşe iki galibiyet alarak gruptan çıkma umutlarını artırdı.
Siyah-beyazlılar, Rusya'daki karşılaşmada rakibine 68-67 mağlup olmuştu.
- 5.12.2018 09:48
- Güncelleme: 5.12.2018 11:09
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Trabzon'da hedef 3'te 3!
Toplam 2
Yorum
anlat-anlat Hedefin dışında kalan genelde ligin de dışında kalıyor.Çapına bakmadan atıp tutanları çok gördük.sonunda hepsi asansör oldular.
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Ahmet Ağaoğlu: "Fırtına yeniden esiyor"
Toplam 1
Yorum
baksoy Trabzonspora ceza varsa seyirciyi tahrik eden VALBEONO ' ya ceza yok mu ?
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Fırtına kupada avantajlı!
Toplam 1
Yorum
baksoy İyi ki UĞURCANI ' mız var yoksa bu ESTABAN ' la kaleye tutan her top gol olur ? gönderin artık sakın ha anlaşmayın ?
Beşiktaş'ın rakibi Inventa haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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