Galatasaray Kadın Basketbol Takımı Energa'yı ağırlayacak
Sarı-kırmızılı ekip, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası B Grubu 5. maçında yarın Polonya'nın Energa takımıyla karşılaşacak.
Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası B Grubu'nun 5. haftasında yarın Polonya ekibi Energa'yı konuk edecek.
Ahmet Cömert Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 19.30'da başlayacak.
Hem Energa hem de Galatasaray'ın, dört takımın yer aldığı grupta 4 maç sonunda üçer galibiyeti bulunuyor.
Averajla grubun ilk sırasında yer alan Energa, Galatasaray'ı Polonya'da 77-55 yenmişti.
- 4.12.2018 11:12
- Güncelleme: 4.12.2018 11:23
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Bayram Bektaş'a güven oyu!
Toplam 1
Yorum
Fevzi Göz göz dışarda korkak oynuyor içerde stat dolu olup puan alırsak olay bitmiş kalıcı olamayız
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Koeman: Stresli durumdayız
Toplam 1
Yorum
Fenerli Yaşar Takım iyi yolda gidiyor bundan iyisi olmaz hoca takımı iyi duruma getiriyor
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Mustafa Denizli: Gerekirse oynarız
Toplam 1
Yorum
Fb Serkan Beraberlik iyidir 2 tarafta itiraz etmez yorumcu keyfi için oynayıp yorulmaya gerek Yok
Galatasaray Kadın Basketbol Takımı Energa'yı ağırlayacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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