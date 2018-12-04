Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası B Grubu'nun 5. haftasında yarın Polonya ekibi Energa'yı konuk edecek.

Ahmet Cömert Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 19.30'da başlayacak.

Hem Energa hem de Galatasaray'ın, dört takımın yer aldığı grupta 4 maç sonunda üçer galibiyeti bulunuyor.

Averajla grubun ilk sırasında yer alan Energa, Galatasaray'ı Polonya'da 77-55 yenmişti.