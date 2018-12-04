Galatasaray Kadın Basketbol Takımı Energa'yı ağırlayacak
04 Aralık 2018, Salı
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Energa'yı ağırlayacak

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı Energa'yı ağırlayacak

Sarı-kırmızılı ekip, FIBA Kadınlar B Grubu 5. maçında yarın Polonya'nın Energa takımıyla karşılaşacak.

, FIBA B Grubu'nun 5. haftasında yarın Polonya ekibi Energa'yı konuk edecek.

Ahmet Cömert Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 19.30'da başlayacak.

Hem Energa hem de Galatasaray'ın, dört takımın yer aldığı grupta 4 maç sonunda üçer galibiyeti bulunuyor.

Averajla grubun ilk sırasında yer alan Energa, Galatasaray'ı Polonya'da 77-55 yenmişti.

  1. 4.12.2018 11:12
  2. Güncelleme: 4.12.2018 11:23
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