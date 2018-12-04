Kariyerine 2011 - 2012 sezonunda NCAA Ligi takımlarından Washington State'te başlayan Shelton, ilk sezonunda 29 maça çıkarak 4.9 sayı ve 3 ribaund ortalamaları ile oynadı. Bir sonraki sezon yine aynı takımla mücadele eden Amerikalı oyuncu, 6.2 sayı ve 6 ribaund ortalamaları ile sezonu tamamladı. 2013 – 2014 sezonunda takımı ile birlikte üçüncü sezonunu geçiren oyuncu, 31 maça çıkarak 10.1 sayı ve 9.6 ribaund ortalamaları ile oynayarak Avrupa takımlarının dikkatini çekti.

2014 yazında NBA Summer League'de Atlanta Hawks forması ile 5 maça çıkan Amerikalı oyuncu 2.4 sayı ve 1.6 ribaund ortalamaları ile oynadı. 2014 – 2015 sezonunda ilk Avrupa deneyimini Belçika Basketbol Ligi ekiplerinden Kangoeroe Basket Willebroek takımı ile yaşayan Shelton, 21 maça çıkarak 14.6 sayı ve 5.4 ribaund ortalamaları ile mücadele etti.

2015 – 2016 sezonu başında İtalya Basketbol Ligi ekiplerinden Pesaro'ya transfer olan Amerikalı oyuncu, ligin ilk devresinde 10 maça çıkarak 5.8 sayı ve 4.3 ribaund ortalamalarını tutturdu. Sezonun ikinci devresinde ise Türkiye Basketbol Ligi ekiplerinden Akhisar Belediye'ye geçen Shelton, çıktığı 13 maçta 15.8 sayı ve 10.5 ribaund ile sezonu double-double ortalamasıyla tamamladı.

2016 – 2017 sezonunda Bulgaristan Basketbol Ligi ekiplerinden Rilski Spotist Samokov takımına transfer olan oyuncu, çıktığı 23 karşılaşmada 19 sayı ve 10.4 ribaund ortalamaları ile oynadı. Ligin sayı krallığında üçüncü sırada kendine yer bulan Shelton, ribaund ortalamalarında da sezonu ikinci sırada tamamladı.

2017 – 2018 sezonu başında Polonya Basketbol Ligi takımlarından Dabrowa Gornicza'ya geçen Shelton, 34 karşılaşmada 17.6 sayı ve 10 ribaund ortalamaları sezonu müthiş bir grafik çizerek tamamladı. Polonya Ligi sayı krallığında da kendine beşinci sırada yer bulan oyuncu, yakaladığı 10 ribaund ortalama ile de sezonun ribaund lideri oldu.

Bu sezon başında Beyaz Rusya ekiplerinden Tsmoki-Minsk'e transfer olan Shelton, burada çıktığı 12 maçta 14.6 sayı ve 7 ribaund ortalamalarını elde etti. Amerikalı oyuncu 2018 – 2019 sezonunda Turuncu-Yeşilli formanın başarısı için mücadele edecek.