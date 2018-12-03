Basketbol: Haftanın programı
03 Aralık 2018, Pazartesi
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Basketbol: Haftanın programı

Basketbol: Haftanın programı

'nde 9'uncu hafta mücadelesi yarın yapılacak maçlarla başlayacak.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre haftanın programı şöyle:

Yarın:

18.00 Tekfen-Galatasaray (Ayhan Şahenk)

20.15 Anadolu Efes-Beşiktaş Sompo Japan (Sinan Erdem)

20.15 Fenerbahçe-Pınar Karşıyaka (Ülker Spor ve Etkinlik)

5 Aralık Çarşamba:

18.00 Adatıp Büyükşehir Belediye Basketbol- Büyükşehir Belediyespor ()

18.00 Türk Telekom-TOFAŞ ()

20.15 Banvit-Afyon Belediyespor (Banvit Kara Ali Acar)

6 Aralık Perşembe:

19.00 Basketbol-Bahçeşehir Koleji (Karataş Şahinbey)

  1. 3.12.2018 10:24
  2. Güncelleme: 3.12.2018 11:00
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