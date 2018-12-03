76ers form tuttu – Fotomaç – 03 Aralık 2018
03 Aralık 2018, Pazartesi
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76ers form tuttu

76ers form tuttu

Amerikan 'nde () 'ın da forma giydiği Philadelphia 76ers, 'i 103-95 yendi.

Amerikan 'nde () 'ın da forma giydiği Philadelphia 76ers, 'i 103-95 yendi.

NBA'e 6 maçla devam edildi. All-star oyuncu 'ı takasla kadrosuna kattıktan sonra vites yükselten Philadelphia 76ers, seyircisi önünde oynadığı Memphis Grizzlies karşılaşmasını 103-95 kazandı.

Son 9 karşılaşmasında 8. galibiyetini alan 76ers'ta J.J. Redick 24, Jimmy Butler 21 sayı kaydetti. Ben Simmons 19 sayı, 12 ribaunt, 6 asist, Joel Embiid de 15 sayı, 14 ribauntla "double double"a imza attı. Milli basketbolcu Furkan Korkmaz ise 15 dakikada 6 sayı, 2 asist, 2 top çalma üretti.

Grizzlies'te Mike Conley 21 sayı, 5 asist, Jaren Jackson 17 sayı, 3 blok ve JaMychal Green 14 sayı, 7 ribaunt, 4 top çalmayla mücadele etti.

SONUÇLAR
Lakers-Phoenix Suns: 120-96

Charlotte Hornets-New Orleans Pelicans: 109-119

Miami Heat-Utah Jazz: 102-100

Philadelphia 76ers-Memphis Grizzlies: 103-95

Dallas Mavericks-Los Angeles Clippers: 114-110

San Antonio Spurs-Portland Trail Blazers: 131-118

  1. 3.12.2018 09:48
  2. Güncelleme: 3.12.2018 10:04
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