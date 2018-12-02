Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde toplu sonuçlar
02 Aralık 2018, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde toplu sonuçlar

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde toplu sonuçlar

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 7'nci, Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde 8'inci ve Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde de 10'uncu hafta karşılaşmaları tamamlandı.

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 7'nci, Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde 8'inci ve Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde de 10'uncu hafta, bugün oynanan maçlarla tamamlandı.

Alınan sonuçlar şöyle:

KADINLAR BASKETBOL SÜPER LİGİ

Beşiktaş-Canik Belediyespor: 73-74

Çukurova Basketbol-Hatay : 96-82

Fenerbahçe-Mersin Büyükşehir Belediyespor: 81-56

İzmit Belediyespor-BOTAŞ: 71-84

TÜRKİYE BASKETBOL 1. LİGİ

Bandırma Kırmızı-Selçuklu Basketbol: 78-70

TÜRKİYE KADINLAR BASKETBOL 1. LİGİ

Gelişim-Mersin Büyükşehir Belediyespor Gelişim: 50-54

Gelişim-Akdeniz Üniversitesi: 64-80

  1. 2.12.2018 19:54
Etiketler:
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde toplu sonuçlar haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN