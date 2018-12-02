Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde toplu sonuçlar
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 7'nci, Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde 8'inci ve Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde de 10'uncu hafta karşılaşmaları tamamlandı.
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 7'nci, Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde 8'inci ve Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde de 10'uncu hafta, bugün oynanan maçlarla tamamlandı.
Alınan sonuçlar şöyle:
KADINLAR BASKETBOL SÜPER LİGİ
Beşiktaş-Canik Belediyespor: 73-74
Çukurova Basketbol-Hatay Büyükşehir Belediyespor: 96-82
Fenerbahçe-Mersin Büyükşehir Belediyespor: 81-56
İzmit Belediyespor-BOTAŞ: 71-84
TÜRKİYE BASKETBOL 1. LİGİ
Bandırma Kırmızı-Selçuklu Basketbol: 78-70
TÜRKİYE KADINLAR BASKETBOL 1. LİGİ
Galatasaray Gelişim-Mersin Büyükşehir Belediyespor Gelişim: 50-54
İstanbul Üniversitesi Gelişim-Akdeniz Üniversitesi: 64-80
- 2.12.2018 19:54
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Matip kapıları Fenerbahçe'ye kapattı
Toplam 1
Yorum
fener haydi sende gel katıl bize şampiyonluk şarkısı söyle
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Beşiktaş kolay av peşinde!
Toplam 1
Yorum
cascan Güneşin oyun içinde bir B planının olması gereken bir maç.Ljajiç üzerinden tm.ama o hapsedildiğinde oyunu açacak bir B planı.Korkmadan oynat
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Beşiktaş'ın çilingiri Adem Ljajic!
Toplam 1
Yorum
cascan Güneşin,geç kaldığı Ljajiç.Evet maçın kilit adamı ama GS bu oyuncuyu kitleyecek. İnşallah Güneşin oyun içinde bir B planı vardır.
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