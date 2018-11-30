Boğa'ya acımadık!
A Milli Erkek Basketbol Takımımız, FIBA Dünya Kupası Elemeleri 2. Tur I Grubu’ndaki 3. maçında Ankara’da konuk ettiği İspanya’yı 71-67 mağlup ederek liderliğe yükseldi.
- 30.11.2018
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Filede derbi heyecanı
Toplam 1
Yorum
EMRE HADİ ASLANIM BU MACIDA ALALIM
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Fatih Öztürk duyurdu! Galatasaray...
Toplam 4
Yorum
sek gs maçından önce sakatlanması manidar
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Fatih Öztürk duyurdu! Galatasaray...
Toplam 4
Yorum
FUTBOL USA AKHISAR NEDEN ACIKLAMA YAPMIYOR, BEN ZANNETMIYORUM TERIM 32 YASINDA BIR KALECIYI GS'A ALSIN
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