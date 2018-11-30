Boğa'ya acımadık!
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Boğa'ya acımadık!

Boğa'ya acımadık!

A Takımımız, FIBA Dünya 2. Tur I Grubu’ndaki 3. maçında ’da konuk ettiği ’yı 71-67 mağlup ederek liderliğe yükseldi.

A Takımız, FIBA Dünya 2. Tur I Grubu'ndaki 3. maçında lider 'yı 71-67 yendi ve İspanya ile galibiyet sayısını eşitleyip liderliğe yükseldi. Başa baş giden mücadelenin ilk çeyreği 15-15 beraberlikle sonuçlandı. Milliler, yine son ana kadar çekişmeli geçen mücadelede ilk yarıyı 36-34 önde tamamladı. Ay-yıldızlılarımız, üçüncü periyotta farkı açtı ve skoru 56-48'e getirdi. Son çeyrekte hata yapmayan Milliler, sahadan 71-67 galip ayrıldı. Grupta ilk 3'te yer alacak takımlar 'de gerçekleştirilecek 'na gidecek.
  1. 30.11.2018
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