Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı Belarus deplasmanında
28 Kasım 2018, Çarşamba
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Belarus deplasmanında

Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı Belarus deplasmanında

Siyah-beyazlı takım, FIBA Kadınlar C Grubu dördüncü hafta maçında yarın Tsmoki-Minsk ile karşılaşacak.

, FIBA C Grubu dördüncü hafta maçında yarın deplasmanda Belarus'un Tsmoki-Minsk ekibiyle karşılaşacak.

Minsk Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak.

Grupta iki takımın da birer galibiyet ve ikişer mağlubiyeti bulunuyor. Beşiktaş averajla 4, Belarus ekibi ise 3. sırada yer alıyor.

  1. 28.11.2018 11:33
  2. Güncelleme: 28.11.2018 11:46
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