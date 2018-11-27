Basketbolda FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda mücadele eden iki Türk takımı OGM Ormanspor ve Mersin Büyükşehir Belediyespor, D Grubu'ndaki 4. hafta müsabakasında yarın Ankara'da karşılaşacak.

M. Sait Zarifoğlu Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 16.00'da başlayacak.

Grupta geride kalan 3 haftada 2 galibiyet elde eden OGM Ormanspor, 5 puan ve averajla lider durumda bulunuyor.

Mersin Büşükşehir Belediyespor ise 1 galibiyet ve 2 yenilgiyle 4 puan ve averajla son sırada yer alıyor.

İki takım arasında Mersin'de oynanan ilk karşılaşma, Mersin Büyükşehir Belediyespor'un 75-70 üstünlüğüyle tamamlanmıştı.