Avrupa'da Türk gecesi
OGM Ormanspor ile Mersin Büyükşehir Belediyespor, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası D Grubu'ndaki dördüncü hafta müsabakasında yarın karşı karşıya gelecek.
Basketbolda FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda mücadele eden iki Türk takımı OGM Ormanspor ve Mersin Büyükşehir Belediyespor, D Grubu'ndaki 4. hafta müsabakasında yarın Ankara'da karşılaşacak.
M. Sait Zarifoğlu Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 16.00'da başlayacak.
Grupta geride kalan 3 haftada 2 galibiyet elde eden OGM Ormanspor, 5 puan ve averajla lider durumda bulunuyor.
Mersin Büşükşehir Belediyespor ise 1 galibiyet ve 2 yenilgiyle 4 puan ve averajla son sırada yer alıyor.
İki takım arasında Mersin'de oynanan ilk karşılaşma, Mersin Büyükşehir Belediyespor'un 75-70 üstünlüğüyle tamamlanmıştı.
- 27.11.2018 10:01
- Güncelleme: 27.11.2018 10:45
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Fenerbahçe'de Andre Ayew'in parmağında kırık tespit edildi
Toplam 1
Yorum
sdf sdf zaten barış oynasın daha iyi
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Fenerbahçe Teknik Direktörü Koeman: "Şans olsa 2-2 biterdi"
Toplam 3
Yorum
GAD Şans yanınızda olduğu için zaten maç 2-1 bitti.
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Oğuzhan Özyakup buzları eritti
Toplam 2
Yorum
Taraftar Neyi affettirdi ? Bitmis maçta bir gol atti sadece.. Haftaya GS'ye karsi yine sonradan girip biseyler yapsin, o zaman bakariz affediyormuyuz
Avrupa'da Türk gecesi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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