Avrupa'da Türk gecesi
27 Kasım 2018, Salı
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Avrupa'da gecesi

Avrupa'da Türk gecesi

Ormanspor ile , FIBA Kadınlar D Grubu'ndaki dördüncü hafta müsabakasında yarın karşı karşıya gelecek.

FIBA Kadınlar 'nda mücadele eden iki takımı Ormanspor ve , D Grubu'ndaki 4. hafta müsabakasında yarın 'da karşılaşacak.

M. Sait Zarifoğlu Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 16.00'da başlayacak.

Grupta geride kalan 3 haftada 2 galibiyet elde eden OGM Ormanspor, 5 puan ve averajla lider durumda bulunuyor.

Mersin Büşükşehir Belediyespor ise 1 galibiyet ve 2 yenilgiyle 4 puan ve averajla son sırada yer alıyor.

İki takım arasında Mersin'de oynanan ilk karşılaşma, Mersin Büyükşehir Belediyespor'un 75-70 üstünlüğüyle tamamlanmıştı.

  1. 27.11.2018 10:01
  2. Güncelleme: 27.11.2018 10:45
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