Hidayet Türkoğlu: "Hedef 2019 Dünya Şampiyonası'na gitmek"
Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın 2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde İspanya ve Karadağ ile oynayacağı maçları kayıpsız geçerek Dünya Kupası'na gitmesini hedeflediklerini söyledi.
Kadroya çağrılan oyuncular hakkında da konuşan Hidayet Türkoğlu, "Kulüplerimizde bizi temsil eden, başarılarını istediğimiz arkadaşlar. Hedef 2019 Dünya Şampiyonası'na gitmek. A Milli Takım Başantrenörü Ufuk Sarıca ve ekibi çok istekli. Önümüzdeki maçlardan en az birini kazandığımız takdirde Çin'e gitme hakkı kazanıyoruz. Yönetim olarak her zaman destekçileri olmaya devam edeceğiz. İnşallah iki güzel maç yaparız ve Çin'e gitme hakkı elde ederiz" şeklinde konuştu.
A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın da 2019 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Grubu'nu lider olarak tamamladığını dile getiren Başkan Türkoğlu, "Kadınlarımızı kutlamak istiyorum, grubu birinci bitirdiler. Avrupa Şampiyonası'na grup lideri olarak gidecekler. Bu sıralama açısından önemli avantajdır" dedi.
- 23.11.2018 13:32
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Ahmet Bulut, Tolgay Arslan için Beşiktaş ile görüşecek
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1903 Ozi'nin yerinde oynayacak tek adam onuda oynatmayan Senol!!! Kulubede oturup dökülen Ozi'yi seyredip bende isyan ederdim. OYNATIN TOLGAY'I.
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Beşiktaş yönetimi kesenin ağzını açtı!
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murat1903 önce maaşları ödeyın
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Eskişehirspor'a dev destek!
Toplam 1
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Özgür İzmir 3 Milyon borç, nasıl 200 milyona çıktı. Yöneticiler önce bunun hesabını versin. Sonra da Belediyeye kızsınlar. . .
Hidayet Türkoğlu: "Hedef 2019 Dünya Şampiyonası'na gitmek" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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