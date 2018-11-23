Bandırma Kırmızı'ya Kanadalı oyun kurucu
Bandırma Kırmızı kadrosunu Kanadalı oyun kurucu Devoe Joseph ile güçlendirdi.
Türkiye Basketbol Ligi'nin dikkat çeken takımlarından Bandırma Kırmızı, geçtiğimiz sezon Finlandiya Basketbol Ligi ekiplerinden BC Nokia takımı forması giyen Kanadalı oyun kurucu Devoe Joseph ile anlaştı. 29 yaşındaki oyuncu geçtiğimiz sezonu 31 maçta 18.3 sayı, 3.8 ribaund ve 3.2 asist ortalamalarıyla tamamladı. Kanadalı oyun kurucu 2018-2019 sezonunun geride kalan bölümlerinde kırmızı beyazlı formanın başarısı için mücadele edecek.
- 23.11.2018 14:00
- Güncelleme: 23.11.2018 14:23
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Ahmet Bulut, Tolgay Arslan için Beşiktaş ile görüşecek
Toplam 2
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1903 Ozi'nin yerinde oynayacak tek adam onuda oynatmayan Senol!!! Kulubede oturup dökülen Ozi'yi seyredip bende isyan ederdim. OYNATIN TOLGAY'I.
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Beşiktaş yönetimi kesenin ağzını açtı!
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murat1903 önce maaşları ödeyın
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Eskişehirspor'a dev destek!
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Özgür İzmir 3 Milyon borç, nasıl 200 milyona çıktı. Yöneticiler önce bunun hesabını versin. Sonra da Belediyeye kızsınlar. . .
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