Bandırma Kırmızı'ya Kanadalı oyun kurucu
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    23 Kasım 2018, Cuma
    CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

    'ya oyun kurucu

    Bandırma Kırmızı'ya Kanadalı oyun kurucu

    kadrosunu  oyun kurucu ile güçlendirdi.

    Türkiye 'nin dikkat çeken takımlarından , geçtiğimiz sezon Finlandiya Basketbol Ligi ekiplerinden BC Nokia takımı forması giyen oyun kurucu ile anlaştı. 29 yaşındaki oyuncu geçtiğimiz sezonu 31 maçta 18.3 sayı, 3.8 ribaund ve 3.2 asist ortalamalarıyla tamamladı. Kanadalı oyun kurucu 2018-2019 sezonunun geride kalan bölümlerinde kırmızı beyazlı formanın başarısı için mücadele edecek.

    1. 23.11.2018 14:00
    2. Güncelleme: 23.11.2018 14:23
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Bandırma Kırmızı'ya Kanadalı oyun kurucu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN