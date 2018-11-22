Türk Telekom’da Başantrenör Burak Gören'den hakem isyanı
ULEB Avrupa Kupası ASVEL'e 83-78 mağlup olan Türk Telekom'da moraller alt-üst...
ULEB Avrupa Kupası ASVEL'e 83-78 mağlup olan Türk Telekom'da moraller alt-üst... Başantrenör Burak Gören, hayatında ilk defa hakemlerle ilgili konuşmak zorunda kaldığını belirtip, "Hakemlerin tavrından çok rahatsız oldum. İki tarafa adil çalınmayan düdükler vardı. Bundan dolayı üzgünüz. Bundan hem şahsım hem de kulüp olarak rahatsızız" dedi.
- 22.11.2018
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Göztepe’de Deniz Kadah hasreti bitiyor
Toplam 1
Yorum
35 Bu sene forvet hattında birinin patlama yapması lazım. Bunu da Deniz Kadah yapabilir
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Karaman'ın 5'te 5 planı!
Toplam 1
Yorum
fb maçı fb maçı kaybedilirse trabzonda çarşı karışır.
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Karaman'dan Fenerbahçe'ye gözdağı!
Toplam 5
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trabzon fb kazanırsa trabzon çok kötü bir pozisyona girer.
Türk Telekom’da Başantrenör Burak Gören'den hakem isyanı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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