Türk Telekom’da Başantrenör Burak Gören'den hakem isyanı – Fotomaç – 22 Kasım 2018
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    22 Kasım 2018, Perşembe
    CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

    ’da 'den hakem isyanı

    Türk Telekom’da Başantrenör Burak Gören'den hakem isyanı

    ULEB ASVEL'e 83-78 mağlup olan 'da moraller alt-üst...

    ULEB ASVEL'e 83-78 mağlup olan 'da moraller alt-üst... , hayatında ilk defa hakemlerle ilgili konuşmak zorunda kaldığını belirtip, "Hakemlerin tavrından çok rahatsız oldum. İki tarafa adil çalınmayan düdükler vardı. Bundan dolayı üzgünüz. Bundan hem şahsım hem de kulüp olarak rahatsızız" dedi.

    1. 22.11.2018
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