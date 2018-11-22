ULEB Avrupa Kupası ASVEL'e 83-78 mağlup olan Türk Telekom'da moraller alt-üst... Başantrenör Burak Gören, hayatında ilk defa hakemlerle ilgili konuşmak zorunda kaldığını belirtip, "Hakemlerin tavrından çok rahatsız oldum. İki tarafa adil çalınmayan düdükler vardı. Bundan dolayı üzgünüz. Bundan hem şahsım hem de kulüp olarak rahatsızız" dedi.