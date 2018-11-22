THY Euroleague’de 8. haftanın MVP’si Alexey Shved
THY Euroleague’de 8. haftanın en değerli oyuncusu (MVP) Khimki Moskova’nın Rus basketbolcusu Alexey Shved seçildi.
THY Euroleague'de 8. haftanın en değerli oyuncusu (MVP) Khimki Moskova'nın Rus basketbolcusu Alexey Shved seçildi. Shved, Buducnost Voli Podgorica galibiyetinde 22 sayı, 7 asist ve 7 ribaund ile oynadı ve 30 verimlilik puanı aldı.
THY Euroleague'de 8. haftanın ardından en değerli oyuncu da belli oldu. Khimki Moskova'nın sahasında Buducnost Voli Podgorica 85-69 mağlup ettiği karşılaşmada galibiyeti getiren isim olan Alexey Shved, haftanın MVP'si seçildi. Shved müsabakayı 22 sayı, 7 asist ve 7 ribaund ile tamamladı. Rus basketbolcu bu performanslı ile 30 verimlilik puanı aldı.29 yaşındaki oyuncu , bu sezon ilk kez Euroleague'de haftanın MVP'si seçildi.
Baskonia Vitoria-Gasteiz'de forma giyen Fransız oyuncu Vincent Poirier da 30 verimlilik puanı elde etmişti ancak takımını AX Armani Olimpia Milano'ya mağlup olduğu için MVP ödülünü alamadı. Poirier 18 sayı, 10 ribaund, 2 asist, 1 top çalma ve 1 blok ile oynamıştı.
- 22.11.2018 15:06
- Güncelleme: 22.11.2018 15:38
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ZTK kura çekimi 23 Kasım'da
Toplam 1
Yorum
EMRE GÜZEL BİR KURA OLSUN
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Galatasaray - Atiker Konyaspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Toplam 1
Yorum
taraftar Bence Konyaspor bu maça gitmemeli.Maçın hakemi daha önce gs de basketbol oynamış Hüseyin Göçek. Vatandaslar herşeyi biliyor
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Gökhan Keskin'in babası son yolculuğuna uğurlandı
Toplam 1
Yorum
serhat GENÇ Başın sağolsun Gökhan kardeşim, allah sabırla versin
THY Euroleague’de 8. haftanın MVP’si Alexey Shved haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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