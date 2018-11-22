THY Avrupa Ligi'ndeki Türk derbisinin kazananı Anadolu Efes
Basketbolda THY Avrupa Ligi'nin 9. haftasında oynanan Türk derbisinde Anadolu Efes, deplasmanda Darüşşafaka Tekfen'i 93-88 yendi.
Darüşşafaka Tekfen, bu sonuçla ligde 8. yenilgisini yaşadı. Anadolu Efes ise 7. galibiyetini elde etti.
Karşılaşmada boyalı alandan bulduğu sayılarda 2. dakikayı 6-2 önde geçen Anadolu Efes karşısında Muhammed Baygül'le arka arkaya basketler üreten Darüşşafaka Tekfen, 4. dakikayı 16-10 üstün geçti. Evans ve McCallum'ın pota altından, Kidd'in dış atışlardan kaydettiği sayılarla üstünlüğünü koruyan yeşil-siyahlı ekip, ilk çeyreği 23-19 önde tamamladı.
İkinci çeyreğe Motum'un üç sayılık basketiyle başlayan Anadolu Efes, 11. dakikada öne (24-25) geçse de Kartal Özmızrak'la iç ve dış atışlardan sayılar bulan Darüşşafaka Tekfen, 15. dakikada farkı 6 sayıya (34-28) çıkardı. Eric ve Evans'la pota altından basketler üreten yeşil-siyahlı ekip, soyunma odasına 46-42 üstün gitti.
İkinci yarıda savunmasını sertleştiren ve rakibine kolay sayı şansı vermeyen Anadolu Efes, Beaubois'in arka arkaya kaydettiği üç sayılık basketlerle üstünlüğü ele geçirdi ve 24. dakikada farkı çift hanelere çıkardı: 50-61. Hücumda ritmini kaybeden ve sayı bulmakta zorluk çeken rakibi karşısında 25. dakikada farkı 15 sayıya (52-67) çıkartan lacivert-beyazlı ekip, final periyoduna da 74-60 önde girdi.
Son çeyreğe hızlı hücumlardan bulduğu sayılarla başlayan Darüşşafaka Tekfen, 33. dakikada farkı tek hanelere indirdi: 68-77. Dunston beş faulle oyundan çıktıktan sonra savunmada direnci kırılan Anadolu Efes karşısında Eric'le pota altından, Evans ve Peiners'la dış atışlardan basketler bulan Darüşşafaka Tekfen, 38. dakikada farkı 3 sayıya kadar (83-86) düşürdü. Çabuk toparlanan ve Moerman ile Beaubois'in sayılarıyla üstünlüğünü koruyan Anadolu Efes, sahadan 93-88 galip ayrıldı.
ÜNLÜ İSİMLER DE İZLEDİ
Mücadeleyi izleyen taraftarlar arasında bazı ünlü simalar da vardı. Beşiktaş'ın yıldız isimleri Oğuzhan Özyakup ve Atiba Hutchinson da karşılaşmayı takip edenler arasında yerlerini aldılar. Atiba'nın maça oğlu Noah'ı da getirdiği görüldü.
Salon: Volkswagen Arena
Hakemler: Matej Boltauzer (Slovenya), Elias Koromilas (Yunanistan), Mykola Ambrosov (Ukrayna)
Darüşşafaka Tekfen: McCallum 10, Muhammed Baygül 11, Peiners 15, Evans 11, Oğuz Savaş 2, Kartal Özmızrak 6, Berk Demir, Kidd 9, Doğuş Özdemiroğlu 2, Brown 4, Eric 18
Anadolu Efes: Micic 9, Beaubois 24, Anderson 2, Moerman 9, Dunston 9, Larkin 10, Doğuş Balbay, Motum 11, Pleiss 12, Simon 6, Sertaç Şanlı 1
1. Periyot: 23-19
Devre: 46-42
3. Periyot: 60-74
Beş faulle çıkan: 34.24 Dunston (Anadolu Efes)
- 22.11.2018 22:56
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Trabzonspor Fenerbahçe'yi gözüne kestirdi!
Toplam 3
Yorum
Birol Tabi tabi her maç yeniyoruz ya ....yenersek normal olurmuş....lafa bak...bu hocayla ligde 10 maç kazanırsın en fazla
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Mustafa Cengiz'e bir ceza daha!
Toplam 1
Yorum
SADECE YAZIKLAR OLSUN SADECE YAZIKLAR OLSUN SİZE
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Gael Clichy: "Herkes inanırsa bu sene şampiyonluk gelecek"
Toplam 1
Yorum
Cahit B şehir aynı adamlar kadroyu koruyor avantajlı gs fb başkanları borç indirme derdinde BJK işi gücü sürekli sözleşme aracı menejer
THY Avrupa Ligi'ndeki Türk derbisinin kazananı Anadolu Efes haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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