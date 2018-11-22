NBA 4 maçla devam etti – Fotomaç – 22 Kasım 2018
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    22 Kasım 2018, Perşembe
    CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

    4 maçla devam etti

    NBA 4 maçla devam etti

    'de önceki gecenin nefes kesen maçı - karşılaşması oldu.

    'de önceki gecenin nefes kesen maçı - karşılaşması oldu. Toronto Raptors, Danny Green'in bitime 0.5 saniye kala attığı basketle salondan 93-91 galip ayrıldı. Diğer sonuçlar şöyle: Washington Wizards- : 125- 118, Miami Heat-Brooklyn Nets: 92- 104, Knicks-Portland Trail Blazers: 114-118.

    1. 22.11.2018
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