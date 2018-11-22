NBA 4 maçla devam etti
NBA'de önceki gecenin nefes kesen maçı Toronto Raptors- Orlando Magic karşılaşması oldu.
NBA'de önceki gecenin nefes kesen maçı Toronto Raptors- Orlando Magic karşılaşması oldu. Toronto Raptors, Danny Green'in bitime 0.5 saniye kala attığı basketle salondan 93-91 galip ayrıldı. Diğer sonuçlar şöyle: Washington Wizards- Los Angeles Clippers: 125- 118, Miami Heat-Brooklyn Nets: 92- 104, New York Knicks-Portland Trail Blazers: 114-118.
- 22.11.2018
-
Göztepe’de Deniz Kadah hasreti bitiyor
Toplam 1
Yorum
35 Bu sene forvet hattında birinin patlama yapması lazım. Bunu da Deniz Kadah yapabilir
-
Karaman'ın 5'te 5 planı!
Toplam 1
Yorum
fb maçı fb maçı kaybedilirse trabzonda çarşı karışır.
-
Karaman'dan Fenerbahçe'ye gözdağı!
Toplam 5
Yorum
trabzon fb kazanırsa trabzon çok kötü bir pozisyona girer.
NBA 4 maçla devam etti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.