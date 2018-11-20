TBF sponsorluğu uzattı
TBF, Head&Shoulders ile A Milli Erkek Takımı için olan sponsorluk sözleşmesini 1 yıl daha uzattı.
İmza törenine TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu ile P&G Türkiye ve Kafkasya Yönetim Kurulu Başkanı Tankut Turnaoğlu katıldı. Basketbolun daha iyi noktalara gelmesini amaçladıklarını belirten Türkoğlu, "Bu anlaşma da, 'Kazanmak kafada başlar' sloganı da bize uydu" diye konuştu.
- 20.11.2018
-
Obradovic, 300. galibiyet için sahada
Toplam 1
Yorum
Enda Dünyanın en güzel takımını oluşturduğu için ne kadar teşekkür etsek az.
-
Adem Ljajic moral buldu
Toplam 1
Yorum
kartal gençlere ihtiyaç var artık love ile yürümez artık.[Q7] hariç
-
Nabil Dirar için kuyruk
Toplam 1
Yorum
aslan dirar hemen gönderilmeli değerini buldumu gönderilmeli bi işe yaramaz. fos dirar.
TBF sponsorluğu uzattı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.