TBF sponsorluğu uzattı
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    20 Kasım 2018, Salı
    CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

    sponsorluğu uzattı

    TBF sponsorluğu uzattı

    , Head&Shoulders ile A Milli Erkek Takımı için olan sponsorluk sözleşmesini 1 yıl daha uzattı.

    İmza törenine Başkanı ile P&G ve Kafkasya Yönetim Kurulu Başkanı Tankut Turnaoğlu katıldı. Basketbolun daha iyi noktalara gelmesini amaçladıklarını belirten Türkoğlu, "Bu anlaşma da, 'Kazanmak kafada başlar' sloganı da bize uydu" diye konuştu.

    1. 20.11.2018
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