TBF sponsorluğu uzattı

İmza törenine TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu ile P&G Türkiye ve Kafkasya Yönetim Kurulu Başkanı Tankut Turnaoğlu katıldı. Basketbolun daha iyi noktalara gelmesini amaçladıklarını belirten Türkoğlu, "Bu anlaşma da, 'Kazanmak kafada başlar' sloganı da bize uydu" diye konuştu.