Pınar Karşıyaka, gruptan çıkma mücadelesinde
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    20 Kasım 2018, Salı
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    , gruptan çıkma mücadelesinde

    Pınar Karşıyaka, gruptan çıkma mücadelesinde

    Yeşil-kırmızılı takımı, FIBA Erkekler C Grubu'nun son maçında yarın Büyükşehir Belediyespor'u konuk edecek.

    Basketbolda FIBA Erkekler C Grubu'nun son maçında yarın diğer Türk temsilcisi Büyükşehir Belediyespor'u konuk edecek.

    C Grubu'ndaki son maçlar öncesinde aldığı 3 galibiyet ve 2 mağlubiyetle 8 puanı bulunan Pınar Karşıyaka, averajla 'in önünde 2. sırada bulunuyor.

    Yeşil-kırmızılı ekip, yarın, gruptan çıkma şansı kalmayan ve galibiyeti bulunmayan 'la karşılaşacak. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda oynanacak Pınar Karşıyaka-İstanbul Büyükşehir Belediyespor maçı saat 20.30'da başlayacak.

    Grubu ilk 2 sırada bitirecek takımlar bir üst tura yükselecek. Rakibini yenerek ikinci tura yükselmeyi hedefleyen Pınar Karşıyaka'nın alınacak sonuçlara göre gruptan lider çıkma ihtimali de bulunuyor.

    Grubun diğer karşılaşmasında Donar ile Spirou Basket bu akşam karşılaşacak.

    AVRUPA'DA 197. RANDEVU
    Avrupa kupalarında 197. maçına çıkacak Pınar Karşıyaka, geride kalan 196 karşılaşmada 100 galibiyet, 95 yenilgi ve 1 beraberlik yaşadı. Bu maçlarda 15 bin 426 sayı atan yeşil-kırmızılı ekip, potasında 15 bin 226 sayı gördü.

    TÜRK TAKIMLARIYLA 15 KARŞILAŞMA
    Pınar Karşıyaka, Avrupa'da bugüne kadar Türk temsilcilerinden , TOFAŞ, , , ve İstanbul Büyükşehir Belediyespor'la toplam 15 maça çıktı. Bu müsabakalarda 12 galibiyet alan yeşil-kırmızılı ekip, maçların 3'ünden ise mağlubiyetle ayrıldı.

    1. 20.11.2018 10:16
    2. Güncelleme: 20.11.2018 10:39
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