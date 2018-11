Hidayet Türkoğlu, yaptığı açıklamada, TBF'nin önemli işlere imza attığını vurgulayarak şunları kaydetti:

"Federasyon olarak birçok anlamda Türkiye'ye örneğiz. Gerek yönetimsel gerekse yaptığımız işler anlamında tüm Türkiye'ye örnek olduğumuzu düşünüyorum. Her fırsatta dile getiriyoruz, Sayın Cumhurbaşkanımız sporu seven, destekleyen aynı zamanda sporcunun yanında olan bir isimdir. Gençlik ve Spor Bakanlığımız da öyle. Özel sektörlerle de yapılacak ortaklıklar daha geniş kitlelere ulaşmak açısından çok sağlıklı oluyor. Sponsorlarımıza ne kadar teşekkür etsek azdır. Ülke olarak istemediğimiz bir süreçteyiz, bu süreci en yakın zamanda atlatacağımıza da inanıyoruz, ama bizi sponsorlarımız yalnız bırakmadı. Bu bizim için gerçekten çok değerli ve önemli. Basketbolu Türkiye'nin her yerine yaymak istiyoruz. Hedefimiz, Türkiye'nin her yerinde basketbolun konuşuluyor ve izleniyor olması."

"HEDEF HER ZAMAN BÜYÜK ORGANİZASYONLARDA BULUNMAK"

Hidayet Türkoğlu, A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın, 2019 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 29 Kasım'da İspanya, 2 Aralık'ta da Karadağ'la yapacağı maçlardan en az birini kazanarak hedefe ulaşacağına inandığını dile getirdi.

Milli takımın gruptaki pozisyonunun iyi olduğunu ifade eden Türkoğlu, şöyle konuştu:

"İnşallah, A Milli Erkek Basketbol Takımımız Dünya Kupası'na gitmeyi bu İspanya ve Karadağ maçlarında garantileyecektir. Hedef her zaman milli takım olarak büyük organizasyonlarda bulunmaktır. Şu zamana kadar Ufuk Sarıca ve ekibi iyi bir atmosfer yakaladı. Son 2 maçımızda da takımımız çok iyi oynadı. Önümüzdeki iki maçtan birini aldığımızda gruptan çıkmayı garantilemiş ve Dünya Kupası'na gitme hakkı elde etmiş olacağız. Biz onların her zaman yanındayız ve destekçileriyiz. İspanya maçında da tüm Türkiye'yi gururlandıracak bir performans sergileyeceklerdir. Sonunda da galibiyet olursa herkes çok mutlu olur. Kaybetsek bile Karadağ maçımız var. Karadağ maçı da çok önemli. Ufuk Sarıca ve ekibi her maçı kazanmak için sahaya çıkıyor. Bundan eminiz. İnşallah bu maçları da kazanarak 2019 Dünya Kupası'nda Çin'de hep birlikte oluruz."

FIBA ile Avrupa Ligi yönetimi arasındaki fikstür krizinin bu sezon da devam etmesiyle ilgili Türkoğlu, "Bu süreç tamamen bizim dışımızda gelişiyor. Kulüp başkanları, yöneticileri, antrenörleri konu milli takım olduğunda çok duyarlı davrandılar. Bu süreci bizim için en sorunsuz şekilde geçirmemizi sağladılar. İnanın biz de sporcularımızı, kulüplerimizi zor durumda bırakmamak için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Sonuçta onlar bizi Avrupa'da temsil ediyor. Her iki tarafı da mağdur etmeyecek bir sonuç elde edilecektir. Şimdiden tüm duyarlılıkları için herkese teşekkür ediyorum. İnşallah, gerek milli takımımızın gerekse kulüplerimizin kazanacağı bir süreç olur. " ifadelerini kullandı.

KADIN MİLLİLERİN AVRUPA ŞAMPİYONASI'NA GİTMEYİ GARANTİLEMESİ

Hidayet Türkoğlu, 2019 Avrupa Şampiyonası'na gitmeyi garantileyen A Milli Kadın Basketbol Takımı'nı da tebrik etti.

B Grubu'ndaki 5 maçını da kazanan ve yarın liderlik için Kayseri'de Belarus'la karşılaşacak milli takım hakkında Türkoğlu, "Bütün ekibi kutluyorum. Gerek Avrupa gerekse dünya şampiyonaları olsun her zaman hedefimiz madalyadır. Sporda kazanmak kadar kaybetmenin de olduğunun farkında olan bir ekibiz. Son Dünya Kupası'nda istediğimizi alamadık. Önümüzdeki yıl Avrupa Şampiyonası'na katılmak için sporcu arkadaşlar, her şeyi geride bırakıp Polonya karşısında iyi bir galibiyet elde etti. Garantiledik ama Kayseri'de Belarus'u da yenip grup lideri olarak oraya gitmeliyiz. Yönetim olarak her zaman takımımızın yanındayız." diyerek sözlerini tamamladı.