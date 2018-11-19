Türk Telekom'un rakibi LDLC Asvel
Türk temsilcisi, ULEB Avrupa Kupası C Grubu'ndaki 8. maçında yarın Fransa'nın LDLC Asvel takımını konuk edecek
Türk Telekom Basketbol Takımı, ULEB Avrupa Kupası C Grubu 8. hafta maçında yarın Fransa'nın LDLC Asvel takımını ağırlayacak.
Ankara Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.
İki takım arasında Fransa'da oynanan ilk karşılaşma, LDLC Asvel'in 84-63 üstünlüğüyle tamamlanmıştı.
Türk Telekom, grubunda oynadığı 7 maçta 3 galibiyet ve 4 yenilgiyle 4. sırada yer alırken, LDLC Asvel ise 5 galibiyet ve 2 yenilgiyle averajla ikinci sırada bulunuyor.
C Grubu'da 8. hafta müsabakaları öncesi puan durumu şöyle:
|Takım
|G
|M
|A
|Y
|5
|2
|585
|526
|2. LDLC ASVEL
|5
|2
|549
|502
|3. Zenit St Petersburg
|4
|3
|588
|563
|4. Türk Telekom
|3
|4
|532
|572
|5. Partizan NIS
|2
|5
|530
|555
|6. Dolomiti Energia
|2
|5
|496
|562
- 19.11.2018 09:02
- Güncelleme: 19.11.2018 10:23
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Rumen hakemden İsveçli futbolcuya 2 penaltı sözü
Toplam 2
Yorum
.... iddia olsa ne olacak açıkça penaltıydı bizim kaçırdığımız golleride hakem kaleye geçip kurtarmadıya
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33 bin bilet satıldı bile
Toplam 1
Yorum
seyirci 33 bin değil 133 bin seyirci de gelse bu mefta artık dirilmez.Yazık bu taraftara. BU maç çöküşü kurtaramaz.
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Rumen hakemden İsveçli futbolcuya 2 penaltı sözü
Toplam 2
Yorum
yeter lucscu istifa ltfen bu ülkeye en büyük basarıyı getiren SENOL GÜNES acilen milli takımımızn basına getirlmelirdir baskası toparlayamaz
Türk Telekom'un rakibi LDLC Asvel haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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