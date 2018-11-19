Türk Telekom'un rakibi LDLC Asvel
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    19 Kasım 2018, Pazartesi
    CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

    'un rakibi Asvel

    Türk Telekom'un rakibi LDLC Asvel

    Türk temsilcisi, ULEB C Grubu'ndaki 8. maçında yarın 'nın Asvel takımını konuk edecek

    Basketbol Takımı, ULEB C Grubu 8. hafta maçında yarın 'nın Asvel takımını ağırlayacak.

    Ankara Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.

    İki takım arasında Fransa'da oynanan ilk karşılaşma, LDLC Asvel'in 84-63 üstünlüğüyle tamamlanmıştı.

    Türk Telekom, grubunda oynadığı 7 maçta 3 galibiyet ve 4 yenilgiyle 4. sırada yer alırken, LDLC Asvel ise 5 galibiyet ve 2 yenilgiyle averajla ikinci sırada bulunuyor.

    C Grubu'da 8. hafta müsabakaları öncesi puan durumu şöyle:

    Takım G M A Y

    1.

    		5 2 585 526
    2. LDLC ASVEL 5 2 549 502
    3. Zenit St Petersburg 4 3 588 563
    4. Türk Telekom 3 4 532 572
    5. Partizan NIS 2 5 530 555
    6. Dolomiti Energia 2 5 496 562
    1. 19.11.2018 09:02
    2. Güncelleme: 19.11.2018 10:23
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Türk Telekom'un rakibi LDLC Asvel haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN