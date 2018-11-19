Efes’e ‘büyük’ degil

THY Euroleague'de geçtiğimiz cuma günü evinde Panathinaikos'u farklı deviren Anadolu Efes, dün lige dönüp Arel Üniversitesi Büyükçekmece'ye konuk oldu. Lacivert-beyazlılar, ilk çeyrekte biraz zorlansa da 23-21'lik üstünlükle geçti. İkinci periyotta Motum ve Sertaç'la etkili olan Anadolu Efes, farkı biraz daha açarak soyunma odasına 44-36'lık üstünlükle girmeyi başardı.



TAKIMDA HERKES SAYI ATTI



Büyükçekmece deplasmanına 11 oyuncuyla gelen Anadolu Efes'te Başantrenör Ergin Ataman takımın tamamından faydalandı. Tüm oyuncular sayı atmayı başarırken, üçüncü çeyrekte rakibini 14 sayıda tutan Efes farkı 23'e çıkararak 70-53'le son periyoda girdi. Son çeyrekte elde ettiği üstünlüğün rahatlığıyla mücadele eden Efes maçı 90-72'yle rahat bir şekilde kazanmayı başardı.



Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, tüm oyuncuların katkı sağlamasının takım adına çok önemli olduğunun altını çizdi. Ataman, "Kazandığımız için mutluyuz" diye konuştu



