Efes’e ‘büyük’ degil
Tahincioğlu Basketbol Ligi’nde Anadolu Efes, Arel Üni. Büyükçekmece’yi deplasmanda 18 sayı farkla 90-72 mağlup etti. A. Efes son iki maçını aldı
THY Euroleague'de geçtiğimiz cuma günü evinde Panathinaikos'u farklı deviren Anadolu Efes, dün lige dönüp Arel Üniversitesi Büyükçekmece'ye konuk oldu. Lacivert-beyazlılar, ilk çeyrekte biraz zorlansa da 23-21'lik üstünlükle geçti. İkinci periyotta Motum ve Sertaç'la etkili olan Anadolu Efes, farkı biraz daha açarak soyunma odasına 44-36'lık üstünlükle girmeyi başardı.
TAKIMDA HERKES SAYI ATTI
Büyükçekmece deplasmanına 11 oyuncuyla gelen Anadolu Efes'te Başantrenör Ergin Ataman takımın tamamından faydalandı. Tüm oyuncular sayı atmayı başarırken, üçüncü çeyrekte rakibini 14 sayıda tutan Efes farkı 23'e çıkararak 70-53'le son periyoda girdi. Son çeyrekte elde ettiği üstünlüğün rahatlığıyla mücadele eden Efes maçı 90-72'yle rahat bir şekilde kazanmayı başardı.
Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, tüm oyuncuların katkı sağlamasının takım adına çok önemli olduğunun altını çizdi. Ataman, "Kazandığımız için mutluyuz" diye konuştu
- 19.11.2018
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Rumen hakemden İsveçli futbolcuya 2 penaltı sözü
Toplam 2
Yorum
.... iddia olsa ne olacak açıkça penaltıydı bizim kaçırdığımız golleride hakem kaleye geçip kurtarmadıya
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33 bin bilet satıldı bile
Toplam 1
Yorum
seyirci 33 bin değil 133 bin seyirci de gelse bu mefta artık dirilmez.Yazık bu taraftara. BU maç çöküşü kurtaramaz.
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Rumen hakemden İsveçli futbolcuya 2 penaltı sözü
Toplam 2
Yorum
yeter lucscu istifa ltfen bu ülkeye en büyük basarıyı getiren SENOL GÜNES acilen milli takımımızn basına getirlmelirdir baskası toparlayamaz
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