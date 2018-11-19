Efes’e ‘büyük’ degil – Fotomaç – 19 Kasım 2018
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    19 Kasım 2018, Pazartesi
    CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

    Efes’e ‘büyük’ degil

    Efes’e ‘büyük’ degil

    Tahincioğlu ’nde , Arel Üni. Büyükçekmece’yi deplasmanda 18 sayı farkla 90-72 mağlup etti. A. Efes son iki maçını aldı

    THY Euroleague'de geçtiğimiz cuma günü evinde Panathinaikos'u farklı deviren , dün lige dönüp Büyükçekmece'ye konuk oldu. Lacivert-beyazlılar, ilk çeyrekte biraz zorlansa da 23-21'lik üstünlükle geçti. İkinci periyotta Motum ve Sertaç'la etkili olan Anadolu Efes, farkı biraz daha açarak soyunma odasına 44-36'lık üstünlükle girmeyi başardı.

    TAKIMDA HERKES SAYI ATTI

    Büyükçekmece deplasmanına 11 oyuncuyla gelen Anadolu Efes'te Başantrenör takımın tamamından faydalandı. Tüm oyuncular sayı atmayı başarırken, üçüncü çeyrekte rakibini 14 sayıda tutan Efes farkı 23'e çıkararak 70-53'le son periyoda girdi. Son çeyrekte elde ettiği üstünlüğün rahatlığıyla mücadele eden Efes maçı 90-72'yle rahat bir şekilde kazanmayı başardı.

    Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, tüm oyuncuların katkı sağlamasının takım adına çok önemli olduğunun altını çizdi. Ataman, "Kazandığımız için mutluyuz" diye konuştu


    1. 19.11.2018
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