Daçka güle oynaya – Fotomaç – 19 Kasım 2018
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HEPSİ
    19 Kasım 2018, Pazartesi
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    güle oynaya

    Daçka güle oynaya

    Euroleague’de kötü günler geçiren Tekfen ligde, kısıtlı bir kadroya sahip olan İstanbul BB’yi 93-65 yenerek rahat bir nefes aldı

    Erkekler Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında Tekfen, konuk ettiği 'u 93-65 yendi. Karşılaşmaya Doğuş Özdemiroğlu'nun üçlükleriyle 10-0'lık seriyle başlayan Darüşşafaka, ilk çeyreği 23-17 önde tamamladı. İkinci periyot karşılıklı sayılarla başladı. Etkili davranan , farkı 4 sayıya düşürerek soyunma odasına 46-42'le yenik gitti.

    SON ÇEYREKTE OYUN KOPTU

    İkinci yarıya hücumda etkili başlayan , Evans'ın üç sayılık basketiyle 26. dakikada farkı 18 sayıya çıkardı: 63-45. Muhammed Mustafa Baygül ve 'ın sayılarıyla farkın kapanmasına izin vermeyen yeşil-siyahlı ekip, final periyoduna 73-54 üstün girdi. Son çeyrekte de etkili oyunu sürdüren Daçka sahadan 93-65 galip ayrıldı.
    1. 19.11.2018
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