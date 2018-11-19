Daçka güle oynaya
Euroleague’de kötü günler geçiren Darüşşafaka Tekfen ligde, kısıtlı bir kadroya sahip olan İstanbul BB’yi 93-65 yenerek rahat bir nefes aldı
SON ÇEYREKTE OYUN KOPTU
İkinci yarıya hücumda etkili başlayan Daçka, Evans'ın üç sayılık basketiyle 26. dakikada farkı 18 sayıya çıkardı: 63-45. Muhammed Mustafa Baygül ve Kartal Özmızrak'ın sayılarıyla farkın kapanmasına izin vermeyen yeşil-siyahlı ekip, final periyoduna 73-54 üstün girdi. Son çeyrekte de etkili oyunu sürdüren Daçka sahadan 93-65 galip ayrıldı.
- 19.11.2018
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Rumen hakemden İsveçli futbolcuya 2 penaltı sözü
Toplam 2
Yorum
.... iddia olsa ne olacak açıkça penaltıydı bizim kaçırdığımız golleride hakem kaleye geçip kurtarmadıya
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33 bin bilet satıldı bile
Toplam 1
Yorum
seyirci 33 bin değil 133 bin seyirci de gelse bu mefta artık dirilmez.Yazık bu taraftara. BU maç çöküşü kurtaramaz.
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Rumen hakemden İsveçli futbolcuya 2 penaltı sözü
Toplam 2
Yorum
yeter lucscu istifa ltfen bu ülkeye en büyük basarıyı getiren SENOL GÜNES acilen milli takımımızn basına getirlmelirdir baskası toparlayamaz
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