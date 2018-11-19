Banvit'in konuğu UCAM Murcia
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    19 Kasım 2018, Pazartesi
    CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

    'in konuğu Murcia

    Banvit'in konuğu UCAM Murcia

    Turuncu-yeşilli ekip, FIBA Şampiyonlar Ligi A 7. hafta maçında yarın İspanyol temsilcisi Murcia'yı ağırlayacak

    FIBA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden , A 'ndaki 7. maçında yarın İspanyol temsilcisi Murcia'yı konuk edecek.

    Kara Ali Acar Spor Salonu'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakayı, basketbolseverler ücretsiz takip edebilecek. Karşılaşma, Tivibu Spor'dan canlı yayınlanacak.

    Şampiyonlar Ligi'nde geçen sezon çeyrek final oynama başarısı gösteren turuncu-yeşilliler, bu sezon çıktığı 6 maçtan 4'ünü kazandı.

    Geçen hafta Bandırma'da konuk ettiği Anwil'i 75-68 mağlup ederek hem zirve takibini hem de evindeki kazanma serisini sürdüren Banvit, UCAM Murcia'yı da yenerek Avrupa'da yoluna emin adımlarla devam etmek istiyor.

    FIBA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda puan durumu şöyle:

    Takım O G M A Y Av. P
    1. UCAM Murcia 6 5 1 476 416 60 11
    2. Sidigas Avellino 6 5 1 546 513 33 11
    3. Banvit 6 4 2 513 456 57 10
    4. Nizhny 6 3 3 462 478 -16 9
    5. Anwil 6 2 4 512 523 -11 8
    6. Le Mans 6 2 4 429 462 -33 8
    7. Ventspils 6 2 4 493 533 -40 8
    8. MHP Riesen 6 1 5 465 515 -50 7
    1. 19.11.2018 14:24
    2. Güncelleme: 19.11.2018 15:13
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Banvit'in konuğu UCAM Murcia haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN