Turuncu-yeşilli ekip, FIBA Şampiyonlar Ligi A Grubu 7. hafta maçında yarın İspanyol temsilcisi UCAM Murcia'yı ağırlayacak
Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Banvit, A Grubu'ndaki 7. maçında yarın İspanyol temsilcisi UCAM Murcia'yı konuk edecek.
Kara Ali Acar Spor Salonu'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakayı, basketbolseverler ücretsiz takip edebilecek. Karşılaşma, Tivibu Spor'dan canlı yayınlanacak.
Şampiyonlar Ligi'nde geçen sezon çeyrek final oynama başarısı gösteren turuncu-yeşilliler, bu sezon çıktığı 6 maçtan 4'ünü kazandı.
Geçen hafta Bandırma'da konuk ettiği Anwil'i 75-68 mağlup ederek hem zirve takibini hem de evindeki kazanma serisini sürdüren Banvit, UCAM Murcia'yı da yenerek Avrupa'da yoluna emin adımlarla devam etmek istiyor.
FIBA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda puan durumu şöyle:
|Takım
|O
|G
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1. UCAM Murcia
|6
|5
|1
|476
|416
|60
|11
|2. Sidigas Avellino
|6
|5
|1
|546
|513
|33
|11
|3. Banvit
|6
|4
|2
|513
|456
|57
|10
|4. Nizhny
|6
|3
|3
|462
|478
|-16
|9
|5. Anwil
|6
|2
|4
|512
|523
|-11
|8
|6. Le Mans
|6
|2
|4
|429
|462
|-33
|8
|7. Ventspils
|6
|2
|4
|493
|533
|-40
|8
|8. MHP Riesen
|6
|1
|5
|465
|515
|-50
|7
- 19.11.2018 14:24
- Güncelleme: 19.11.2018 15:13
-
Nabil Dirar için kuyruk
Toplam 1
Yorum
aslan dirar hemen gönderilmeli değerini buldumu gönderilmeli bi işe yaramaz. fos dirar.
-
Galatasaray'dan Younes Belhanda açıklaması: "6 hafta..."
Toplam 1
Yorum
abc ozan kabak nasil defanstaki eksiklerden oynamaya basladiysa. simdi göbekte de celil ve yunus zamani
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Trabzonspor'da Fenerbahçe derbisinde kale kimin?
Toplam 1
Yorum
aaa uğurcanla olacak iş değil
Banvit'in konuğu UCAM Murcia haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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