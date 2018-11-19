Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Banvit, A Grubu'ndaki 7. maçında yarın İspanyol temsilcisi UCAM Murcia'yı konuk edecek.

Kara Ali Acar Spor Salonu'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakayı, basketbolseverler ücretsiz takip edebilecek. Karşılaşma, Tivibu Spor'dan canlı yayınlanacak.

Şampiyonlar Ligi'nde geçen sezon çeyrek final oynama başarısı gösteren turuncu-yeşilliler, bu sezon çıktığı 6 maçtan 4'ünü kazandı.

Geçen hafta Bandırma'da konuk ettiği Anwil'i 75-68 mağlup ederek hem zirve takibini hem de evindeki kazanma serisini sürdüren Banvit, UCAM Murcia'yı da yenerek Avrupa'da yoluna emin adımlarla devam etmek istiyor.

FIBA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda puan durumu şöyle: