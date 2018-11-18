Sakarya: 69 Tofaş: 73 – Fotomaç – 18 Kasım 2018
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    18 Kasım 2018, Pazar
    CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

    Sakarya: 69 Tofaş: 73

    Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde Tofaş, Sakarya'yı deplasmanda yendi. Devreyi 45-38 geride kapatan ekibi, 3. çeyrekte üstünlüğü ele aldı. Son periyotta da farkı koruyan TOFAŞ, 73-69 galip ayrıldı. Diğer sonuçlar: - Bahçeşehir: 93-86, Banvit- Karşıyaka: 84-75.
    1. 18.11.2018
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