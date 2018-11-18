Galatasaray uzatmalarda üzüldü
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    18 Kasım 2018, Pazar
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    uzatmalarda üzüldü

    Galatasaray uzatmalarda üzüldü

    Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında normal süresi 91-91 sona eren maçta konuk ettiği 'a uzatma bölümünde 103-98 yenilen 'ın başantrenörü , kötü savunma yaptıklarını söyledi.

    Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Erdoğan, 'un hücum anlamında çok iyi bir performans gösterdiğini vurgulayarak, "Bizim kötü yaptığımız bire bir savunma da Afyon Belediyespor'u etkili hale getirdi. Bire bir savunmada standartlarımızın altında oynadık. Planladığımız savunmanın çok uzağında bir görüntü sergiledik. Daha fazla savunmanın üstüne durup çalışacağız. Karşılaşmada konsantrasyon problemi yaşadık. Top paylaşımında hatalar yaptık ve kritik serbest atışları kaçırdık. Afyon Belediyespor'u tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

    1. 19.11.2018 01:35
    2. Güncelleme: 19.11.2018 01:35
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