Galatasaray uzatmalarda üzüldü
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında normal süresi 91-91 sona eren maçta konuk ettiği Afyon Belediyespor'a uzatma bölümünde 103-98 yenilen Galatasaray'ın başantrenörü Ertuğrul Erdoğan, kötü savunma yaptıklarını söyledi.
Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Erdoğan, Afyon Belediyespor'un hücum anlamında çok iyi bir performans gösterdiğini vurgulayarak, "Bizim kötü yaptığımız bire bir savunma da Afyon Belediyespor'u etkili hale getirdi. Bire bir savunmada standartlarımızın altında oynadık. Planladığımız savunmanın çok uzağında bir görüntü sergiledik. Daha fazla savunmanın üstüne durup çalışacağız. Karşılaşmada konsantrasyon problemi yaşadık. Top paylaşımında hatalar yaptık ve kritik serbest atışları kaçırdık. Afyon Belediyespor'u tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.
- 19.11.2018 01:35
- Güncelleme: 19.11.2018 01:35
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Rumen hakemden İsveçli futbolcuya 2 penaltı sözü
Toplam 2
Yorum
.... iddia olsa ne olacak açıkça penaltıydı bizim kaçırdığımız golleride hakem kaleye geçip kurtarmadıya
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33 bin bilet satıldı bile
Toplam 1
Yorum
seyirci 33 bin değil 133 bin seyirci de gelse bu mefta artık dirilmez.Yazık bu taraftara. BU maç çöküşü kurtaramaz.
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Rumen hakemden İsveçli futbolcuya 2 penaltı sözü
Toplam 2
Yorum
yeter lucscu istifa ltfen bu ülkeye en büyük basarıyı getiren SENOL GÜNES acilen milli takımımızn basına getirlmelirdir baskası toparlayamaz
Galatasaray uzatmalarda üzüldü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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