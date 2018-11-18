Galatasaray uzatmalarda üzüldü

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Erdoğan, Afyon Belediyespor'un hücum anlamında çok iyi bir performans gösterdiğini vurgulayarak, "Bizim kötü yaptığımız bire bir savunma da Afyon Belediyespor'u etkili hale getirdi. Bire bir savunmada standartlarımızın altında oynadık. Planladığımız savunmanın çok uzağında bir görüntü sergiledik. Daha fazla savunmanın üstüne durup çalışacağız. Karşılaşmada konsantrasyon problemi yaşadık. Top paylaşımında hatalar yaptık ve kritik serbest atışları kaçırdık. Afyon Belediyespor'u tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.