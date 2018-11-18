Dusko Ivanovic'ten flaş açıklamalar!
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında konuk ettiği Beşiktaş Sompo Japan'ı 63-56 yenen Gaziantep Basketbol'un başantrenörü Nenad Markovic, oyuncularının ortaya koyduğu karakterden memnun olduğunu söyledi.
Markovic, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, Beşiktaş Sompo Japan'ın ligin önemli takımlarından birisi olduğunu dile getirdi.
Beşiktaş'ı iyi durdurduklarını aktaran Markovic, şunları kaydetti:
"Ligin en iyi savunma yapan takımıyız. Bugün Beşiktaş'ı iyi durdurduk ama Rich'i çok engelleyemedik. Rich, savunma oyuncularımızı yıprattı. Rakibin farkı azaltmaya başladığı anlarda takımım çok iyi karakter gösterdi. O anlarda attığımız sayılarla rakibi geride tutmayı başardık. Takımın ortaya koyduğu karakterden çok memnunum. Ancak hücumda daha iyi işler yapmamız lazım. Öte yandan Beşiktaş gibi takımlara karşı hücum yapmak da kolay değil. Maçın özellikle son anlarında aslında biraz futbol gibi oynadık. Süreyi eritmeye çalıştık, maçı da böyle kazandık. Çünkü oyuncularım çok yorulmuştu."
IVANOVİC: "İLK 20 DAKİKADA MAÇIN İÇİNDE YOKTUK"
Beşiktaş Sompo Japan Başantrenörü Dusko Ivanovic, özellikle ilk yarıda iyi mücadele edemediklerini belirtti.
Zorlu bir deplasman maçına çıktıklarını vurgulayan Ivanovic, "İlk 20 dakikada maçın içinde yoktuk. Sonrasında daha fazla mücadele ettik ama sonucu getiremedik. Kaybettiğimiz için üzgünüz." diye konuştu.
- 18.11.2018 20:34
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Türkiye, İsveç'e 1-0 kaybetti! Milliler C Ligi'ne düştü...
Toplam 7
Yorum
Cenk Zaman kaybıydı zaten nasıl bizi B statüsüne aldılar hayret,olmamız gereken yere indik zaten kendiliğimizden,Balkanlardayız ne mutlu :D
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Obradovic'den Jan Vesely'e: Önce evlat!
Toplam 2
Yorum
can aziz yıldırımın en büyük icraati bu adamı getirmek oldu
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Türkiye, İsveç'e 1-0 kaybetti! Milliler C Ligi'ne düştü...
Toplam 7
Yorum
ua54 daha iyi oldu bu ligin takımı değiliz belliki. C'dekilerle başa baş gider en azından
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