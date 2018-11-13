Yüzde 100’le oynayacağız – Fotomaç – 13 Kasım 2018
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    13 Kasım 2018, Salı
    CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

    Yüzde 100’le oynayacağız

    Yüzde 100’le oynayacağız

    ’in kaptanı , ’ndeki Panathinaikos maçına çok iyi hazırlandıklarını söyledi

    'nde cuma günü Panathinaikos ile karşılaşacak 'te tecrübeli oyuncu , maçta tam performans göstereceklerini söyledi. Doğuş "Onları evimizde ağırlayaca ğız. En iyi şekilde hazırlanıp kazanmak istiyoruz. Sahamızda fire vermek istemiyoruz. Ciddi bir ekibe karşı yüzde 100'ümüzle oynayacağız" ifadelerini kullandı. Efes'in Avrupa Ligi'nde 4 galibiyet, 2 yenilgisi var.
    1. 13.11.2018
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