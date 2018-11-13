Türk Telekom İspanya deplasmanında
Türk ekibi, ULEB Avrupa Kupası C Grubu'ndaki 7. maçında yarın deplasmanda İspanya'nın Valencia Basket takımına konuk olacak
Türk Telekom, Basketbol ULEB Avrupa Kupası C Grubu 7. hafta maçında yarın deplasmanda İspanya'nın Valencia Basket takımına konuk olacak.
Pabellon Fuente De San Luis Salonu'nda oynanacak karşılaşma, TSİ 22.45'te başlayacak.
Türk Telekom, grubunda oynadığı 6 maçta 3 galibiyet ve 3 yenilgiyle 3. sırada yer alırken, Valencia Basket, 4 galibiyet ve 2 yenilgiyle 2. sırada bulunuyor.
C Grubu'nda Ankara'da oynanan ilk karşılaşma, İspanyol ekibinin 72-67'lik üstünlüğüyle sona ermişti.
- 13.11.2018 09:19
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Lidere gözdağı!
Toplam 1
Yorum
sinan tuzcuoglu sayin baskan Riza hoca bosta kaldi Rizespor onunla buyuk basarilar yasadi lutfen riza hocayi getirin takimin basina rize saha kalksin
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Kartal bir VAR bir yok!
Toplam 6
Yorum
savaşan kartal Pepe,Qaresma,Atiba,Adriano,Tolga yaşlandı gitmeli.Love,Pektemek,Larin,Roco yetersiz gitmeli,Vida,Karius vasat tutmadı gitmeli.yeni kan şart.
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Beşiktaş'ın kalesi yıkıldı
Toplam 2
Yorum
eray karius gökhan pepe fatih caner medel güven dorukhan babel q7 pektemek ilk 11 yeter artık ya gençler kadroya
Türk Telekom İspanya deplasmanında haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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