Türk Telekom İspanya deplasmanında
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    13 Kasım 2018, Salı
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    deplasmanında

    Türk Telekom İspanya deplasmanında

    Türk ekibi, ULEB C Grubu'ndaki 7. maçında yarın deplasmanda 'nın takımına konuk olacak

    , Basketbol ULEB C Grubu 7. hafta maçında yarın deplasmanda 'nın takımına konuk olacak.

    Pabellon Fuente De San Luis Salonu'nda oynanacak karşılaşma, TSİ 22.45'te başlayacak.

    Türk Telekom, grubunda oynadığı 6 maçta 3 galibiyet ve 3 yenilgiyle 3. sırada yer alırken, Valencia Basket, 4 galibiyet ve 2 yenilgiyle 2. sırada bulunuyor.

    C Grubu'nda 'da oynanan ilk karşılaşma, İspanyol ekibinin 72-67'lik üstünlüğüyle sona ermişti.

    1. 13.11.2018 09:19
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