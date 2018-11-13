Pınar Karşıyaka, liderlik için sahada
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    13 Kasım 2018, Salı
    CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

    , liderlik için sahada

    Pınar Karşıyaka, liderlik için sahada

    FIBA Erkekler C Grubu'nda 7 puanı bulunan , yarın aynı puana sahip temsilcisi Donar'a konuk olacak

    , FIBA Erkekler C Grubu'nda yarın temsilcisi Donar ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

    Donar-Pınar Karşıyaka maçı, Groningen kentindeki "MartiniPlaza"da TSİ 21.30'da başlayacak.

    Gruptaki ilk 4 maçta, 3 galibiyet ve 1 mağlubiyet alan Pınar Karşıyaka ile Donar, yedişer puanla ilk iki sırada bulunuyor. Pınar Karşıyaka, rakibini yendiği takdirde son maçlar öncesinde puan farkıyla lider olacak. Yeşil-kırmızılı ekip ilk maçta 'de rakibine 69-64 yenilmişti.

    C Grubu'ndaki diğer maçta, ile Belçika'da karşılaşacak.

    AVRUPA'DA 196. KARŞILAŞMA
    Avrupa kupalarında geçen hafta Spirou Basket karşısında 100. galibiyetine imza atan yeşil-kırmızılı ekip, yarın Avrupa'da 196. maçına çıkacak.

    Pınar Karşıyaka, geride kalan 195 karşılaşmada 100 galibiyet, 94 yenilgi ve 1 beraberlik aldı. Bu maçlarda 15 bin 343 sayı atan yeşil-kırmızılı ekip, potasında 15 bin 137 sayı gördü.

    1. 13.11.2018 10:42
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