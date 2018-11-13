Pınar Karşıyaka, liderlik için sahada
FIBA Erkekler Avrupa Kupası C Grubu'nda 7 puanı bulunan Pınar Karşıyaka, yarın aynı puana sahip Hollanda temsilcisi Donar'a konuk olacak
Pınar Karşıyaka, Basketbol FIBA Erkekler Avrupa Kupası C Grubu'nda yarın Hollanda temsilcisi Donar ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.
Donar-Pınar Karşıyaka maçı, Groningen kentindeki "MartiniPlaza"da TSİ 21.30'da başlayacak.
Gruptaki ilk 4 maçta, 3 galibiyet ve 1 mağlubiyet alan Pınar Karşıyaka ile Donar, yedişer puanla ilk iki sırada bulunuyor. Pınar Karşıyaka, rakibini yendiği takdirde son maçlar öncesinde puan farkıyla lider olacak. Yeşil-kırmızılı ekip ilk maçta İzmir'de rakibine 69-64 yenilmişti.
C Grubu'ndaki diğer maçta, Spirou Basket ile İstanbul Büyükşehir Belediyespor Belçika'da karşılaşacak.
AVRUPA'DA 196. KARŞILAŞMA
Avrupa kupalarında geçen hafta Spirou Basket karşısında 100. galibiyetine imza atan yeşil-kırmızılı ekip, yarın Avrupa'da 196. maçına çıkacak.
Pınar Karşıyaka, geride kalan 195 karşılaşmada 100 galibiyet, 94 yenilgi ve 1 beraberlik aldı. Bu maçlarda 15 bin 343 sayı atan yeşil-kırmızılı ekip, potasında 15 bin 137 sayı gördü.
- 13.11.2018 10:42
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Kaptanlık bandı yer değiştirebilir
Toplam 1
Yorum
gio1903 maalesef tipik beşiktaş taraftarlığı fazla başarıyı kaldıramıyoruz illa bir kaos ortamı olacak yenilgiler çarşı karşı muhabbeti hep aynı
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Defansı ben yaparım
Toplam 1
Yorum
MARTIN SKRTEL HADİ HAYIRLISI
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Trabzonspor'da deprem!
Toplam 1
Yorum
serkanisp TAKIMI KOMPLE KAPATINDA BİZDE KURTULALIM SİZDE KURTULUN
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