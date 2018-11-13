Pınar Karşıyaka, Basketbol FIBA Erkekler Avrupa Kupası C Grubu'nda yarın Hollanda temsilcisi Donar ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Donar-Pınar Karşıyaka maçı, Groningen kentindeki "MartiniPlaza"da TSİ 21.30'da başlayacak.

Gruptaki ilk 4 maçta, 3 galibiyet ve 1 mağlubiyet alan Pınar Karşıyaka ile Donar, yedişer puanla ilk iki sırada bulunuyor. Pınar Karşıyaka, rakibini yendiği takdirde son maçlar öncesinde puan farkıyla lider olacak. Yeşil-kırmızılı ekip ilk maçta İzmir'de rakibine 69-64 yenilmişti.

C Grubu'ndaki diğer maçta, Spirou Basket ile İstanbul Büyükşehir Belediyespor Belçika'da karşılaşacak.

AVRUPA'DA 196. KARŞILAŞMA

Avrupa kupalarında geçen hafta Spirou Basket karşısında 100. galibiyetine imza atan yeşil-kırmızılı ekip, yarın Avrupa'da 196. maçına çıkacak.

Pınar Karşıyaka, geride kalan 195 karşılaşmada 100 galibiyet, 94 yenilgi ve 1 beraberlik aldı. Bu maçlarda 15 bin 343 sayı atan yeşil-kırmızılı ekip, potasında 15 bin 137 sayı gördü.