İstanbul Büyükşehir Belediyespor Erkek Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası C Grubu 5. hafta karşılaşmasında yarın Belçika temsilcisi Spirou Basket'e konuk olacak.

Charleroi kentindeki Spiroudome'da yapılacak karşılaşma, TSİ 22.30'da başlayacak.

Turuncu-lacivertliler, 4 takımın mücadele ettiği grupta oynadığı 4 karşılaşmayı da kaybetti. Spirou Basket ise ikişer galibiyet ve mağlubiyet yaşadı.