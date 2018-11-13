Turuncu-lacivertli erkek basketbol takımı, FIBA Avrupa Kupası C Grubu 5. maçında yarın Belçika ekibi ile karşılaşacak
İstanbul Büyükşehir Belediyespor Erkek Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası C Grubu 5. hafta karşılaşmasında yarın Belçika temsilcisi Spirou Basket'e konuk olacak.
Charleroi kentindeki Spiroudome'da yapılacak karşılaşma, TSİ 22.30'da başlayacak.
Turuncu-lacivertliler, 4 takımın mücadele ettiği grupta oynadığı 4 karşılaşmayı da kaybetti. Spirou Basket ise ikişer galibiyet ve mağlubiyet yaşadı.
- 13.11.2018 10:48
- Güncelleme: 13.11.2018 10:49
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Kaptanlık bandı yer değiştirebilir
Toplam 1
Yorum
gio1903 maalesef tipik beşiktaş taraftarlığı fazla başarıyı kaldıramıyoruz illa bir kaos ortamı olacak yenilgiler çarşı karşı muhabbeti hep aynı
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Defansı ben yaparım
Toplam 1
Yorum
MARTIN SKRTEL HADİ HAYIRLISI
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Trabzonspor'da deprem!
Toplam 1
Yorum
serkanisp TAKIMI KOMPLE KAPATINDA BİZDE KURTULALIM SİZDE KURTULUN
İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Belçika deplasmanında haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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