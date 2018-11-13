İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Belçika deplasmanında
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    13 Kasım 2018, Salı
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    Büyükşehir Belediyespor, deplasmanında

    İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Belçika deplasmanında

    Turuncu-lacivertli erkek basketbol takımı, FIBA C Grubu 5. maçında yarın ekibi ile karşılaşacak

    Büyükşehir Belediyespor Erkek Basketbol Takımı, FIBA C Grubu 5. hafta karşılaşmasında yarın temsilcisi 'e konuk olacak.

    Charleroi kentindeki Spiroudome'da yapılacak karşılaşma, TSİ 22.30'da başlayacak.

    Turuncu-lacivertliler, 4 takımın mücadele ettiği grupta oynadığı 4 karşılaşmayı da kaybetti. Spirou Basket ise ikişer galibiyet ve mağlubiyet yaşadı.

    1. 13.11.2018 10:48
    2. Güncelleme: 13.11.2018 10:49
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