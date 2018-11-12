TOFAŞ Polonya deplasmanında
TOFAŞ Basketbol Takımı, 7Days EuroCup B Grubu yedinci haftasında Polonya’da Arka Gdynia’ya konuk olacak
TOFAŞ Basketbol Takımı, 7Days EuroCup B Grubu yedinci haftasında Polonya'da Arka Gdynia'ya konuk olacak. Gdynia Sports Arena'da oynanacak mücadele TSİ 22.00'de başlayacak.
7Days EuroCup'ta yedinci haftasında TOFAŞ, Polonya deplasmanına çıkıyor. B Grubu'nda geride kalan 6 haftada 2 galibiyet, 4 mağlubiyetle dördüncü sırada yer alan Mavi Yeşilliler, yedinci hafta mücadelesinde yarın deplasmanda Arka Gdynia ile kozlarını paylaşacak. Avrupa'da bu sezon son 16'ya kalmayı hedefleyen TOFAŞ Basketbol Takımı, Bursa'da oynanan maçta 96-79 yendiği rakibini bir kez daha mağlup ederek tur umutlarını son üç haftaya iddialı bir şekilde taşımak isterken, sakatlığı bulunan Barış Ermiş bu maçın kadrosunda yer almıyor. B Grubu'nda son sırada yer alan Polonya temsilcisi Arka Gdynia ise geride kalan 6 haftada tek galibiyetini evinde Limoges GSP'ye karşı aldı. Gdynia Sports Arena'da oynanacak maç Türkiye saatiyle 22.00'de başlayacak. Karşılaşmayı Yunanistan'dan Christos Christodoulou, Letonya'dan Ingus Baumanis ve Hırvatistan'dan Josip Radojkovic hakem üçlüsü yönetecek.
Gdynia Sports Arena'da bu akşam gerçekleştireceği antrenmanla mücadelenin hazırlıklarını sürdürecek olan TOFAŞ Basketbol Takımı, maç sabahı yapacağı son idmanla karşılaşma için çalışmalarını tamamlayacak.
- 12.11.2018 13:09
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Şenol Güneş'ten mağlubiyet yorumu
Toplam 19
Yorum
Murat Eeeee Şenol Hocam sezon bitse de gitsek havasındasın... Sen böyle olursan, futbolcudan ne bekleyebilirsin ki...
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Şenol Güneş'ten mağlubiyet yorumu
Toplam 19
Yorum
Bizim suçumuz size güvenmekti ! Hepimizin eseri ? Senin ve Ormanin eseri ! 3 sezon'da 1 tane genç kazandirmadin inatçiliginla. Orman'da oyuncu satti kadroyu dagitti takim
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Şenol Güneş'ten mağlubiyet yorumu
Toplam 19
Yorum
Yetti gaaaari ! Dogru diyorsun Atiba geçen sezon zaten bitmisti. Yerine dinamik ve genç birini kazandirmak gerekirken, lig basladiktan 1 hafta sonra kontrat
TOFAŞ Polonya deplasmanında haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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