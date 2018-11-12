TOFAŞ Polonya deplasmanında
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    12 Kasım 2018, Pazartesi
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    Polonya deplasmanında

    TOFAŞ Polonya deplasmanında

    , 7Days B Grubu yedinci haftasında Polonya’da ’ya konuk olacak

    , 7Days B Grubu yedinci haftasında Polonya'da 'ya konuk olacak. 'da oynanacak mücadele TSİ 22.00'de başlayacak.

    7Days EuroCup'ta yedinci haftasında TOFAŞ, Polonya deplasmanına çıkıyor. B Grubu'nda geride kalan 6 haftada 2 galibiyet, 4 mağlubiyetle dördüncü sırada yer alan Mavi Yeşilliler, yedinci hafta mücadelesinde yarın deplasmanda Arka Gdynia ile kozlarını paylaşacak. Avrupa'da bu sezon son 16'ya kalmayı hedefleyen TOFAŞ Basketbol Takımı, 'da oynanan maçta 96-79 yendiği rakibini bir kez daha mağlup ederek tur umutlarını son üç haftaya iddialı bir şekilde taşımak isterken, sakatlığı bulunan bu maçın kadrosunda yer almıyor. B Grubu'nda son sırada yer alan Polonya temsilcisi Arka Gdynia ise geride kalan 6 haftada tek galibiyetini evinde Limoges GSP'ye karşı aldı. Gdynia Sports Arena'da oynanacak maç saatiyle 22.00'de başlayacak. Karşılaşmayı Yunanistan'dan Christos Christodoulou, 'dan Ingus Baumanis ve Hırvatistan'dan Josip Radojkovic hakem üçlüsü yönetecek.

    Gdynia Sports Arena'da bu akşam gerçekleştireceği antrenmanla mücadelenin hazırlıklarını sürdürecek olan TOFAŞ Basketbol Takımı, maç sabahı yapacağı son idmanla karşılaşma için çalışmalarını tamamlayacak.

    1. 12.11.2018 13:09
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