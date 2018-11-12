OGM Ormanspor'da Dila ameliyat oldu
Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden OGM Ormanspor'da sporca Dila Aşkın, ameliyat oldu
FIBA Kadınlar Avrupa Kupası ön eleme turunda Polonya'nın Arka Gdynia ile oynanan karşılaşmada sakatlık geçiren Dila Aşkın ameliyat edildi.
Acıbadem Kayseri Hastanesi'nde Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Sinan Karaoğlu gerçekleştirilen "Menisküs kisti ve artroskopik dış menisküs tamiri" ameliyatı yapıldı. Başarılı geçen operasyonun ardından fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulanacak olan 31 yaşındaki basketbolcunun 4 hafta sonra koşulara başlaması ve 8 hafta sonra da müsabakalara dönmesi bekleniyor.
- 12.11.2018 12:03
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Şenol Güneş'ten mağlubiyet yorumu
Toplam 19
Yorum
Murat Eeeee Şenol Hocam sezon bitse de gitsek havasındasın... Sen böyle olursan, futbolcudan ne bekleyebilirsin ki...
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Şenol Güneş'ten mağlubiyet yorumu
Toplam 19
Yorum
Bizim suçumuz size güvenmekti ! Hepimizin eseri ? Senin ve Ormanin eseri ! 3 sezon'da 1 tane genç kazandirmadin inatçiliginla. Orman'da oyuncu satti kadroyu dagitti takim
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Şenol Güneş'ten mağlubiyet yorumu
Toplam 19
Yorum
Yetti gaaaari ! Dogru diyorsun Atiba geçen sezon zaten bitmisti. Yerine dinamik ve genç birini kazandirmak gerekirken, lig basladiktan 1 hafta sonra kontrat
OGM Ormanspor'da Dila ameliyat oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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