FIBA Kadınlar Avrupa Kupası ön eleme turunda Polonya'nın Arka Gdynia ile oynanan karşılaşmada sakatlık geçiren Dila Aşkın ameliyat edildi.

Acıbadem Kayseri Hastanesi'nde Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Sinan Karaoğlu gerçekleştirilen "Menisküs kisti ve artroskopik dış menisküs tamiri" ameliyatı yapıldı. Başarılı geçen operasyonun ardından fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulanacak olan 31 yaşındaki basketbolcunun 4 hafta sonra koşulara başlaması ve 8 hafta sonra da müsabakalara dönmesi bekleniyor.