OGM Ormanspor'da Dila ameliyat oldu
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    12 Kasım 2018, Pazartesi
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    Ormanspor'da Dila ameliyat oldu

    OGM Ormanspor'da Dila ameliyat oldu

    Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Ormanspor'da sporca , ameliyat oldu

    FIBA Kadınlar ön eleme turunda Polonya'nın Arka Gdynia ile oynanan karşılaşmada sakatlık geçiren ameliyat edildi.
    Acıbadem Hastanesi'nde Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Sinan Karaoğlu gerçekleştirilen "Menisküs kisti ve artroskopik dış menisküs tamiri" ameliyatı yapıldı. Başarılı geçen operasyonun ardından fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulanacak olan 31 yaşındaki basketbolcunun 4 hafta sonra koşulara başlaması ve 8 hafta sonra da müsabakalara dönmesi bekleniyor.

    1. 12.11.2018 12:03
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