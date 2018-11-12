Anadolu Efes kendine geldi – Fotomaç – 12 Kasım 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    12 Kasım 2018, Pazartesi
    CANLI ENGLISH

    kendine geldi

    Anadolu Efes kendine geldi

    Lacivert-beyazlılar, ’u yenerek iki hafta sonra galibiyet aldı

    Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 6'ıncı haftasında , konuk ettiği 'u 87-59 yendi. Son iki maçında Sakarya ve 'ye mağlup olan lacivet-beyazlılar, ligdeki 4. galibiyetini aldı. Efes'te Anderson (15), Moerman (16), Micic (12) ve Metecan (14) çift hanelere çıkarak galibiyete katkı sağladı. Günün diğer maçında ise , evinde 'yı 100-84 mağlup ederek ligdeki 3. galibiyetini elde etti.
    1. 12.11.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Anadolu Efes kendine geldi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN