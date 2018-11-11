Beşiktaş, evinde Afyon’u yendi: 80-75 – Fotomaç – 11 Kasım 2018
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    11 Kasım 2018, Pazar
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    , evinde Afyon’u yendi: 80-75

    Beşiktaş, evinde Afyon’u yendi: 80-75

    Buva, 24 sayıyla maça damgasını vurdu

    Sompo Japan, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasında konuk ettiği 'u 80-75 yendi. İlk periyotu 21-17 önde geçen siyah-beyazlılar, soyunma odasına 39- 37'lik üstünlükle girdi. Son periyota 58-52 ile giren , üstünlüğünü koruyarak 80-75 kazandı. Bu sonuçla Beşiktaş, ligdeki 4. galibiyetini alırken, 6 haftada 5 maç yapan Afyon Belediyespor ise 4. kez mağlup oldu.

    Tofaş seriye bağladı
    Banvit'i konuk eden Tofaş, 88-83 kazanarak üst üste 3'üncü galibiyetini elde etti. Günün diğer maçında ise , BBSK'yi ağırladığı karşılaşmadan 77- 69'luk galibiyetle ayrılarak ligdeki 2'inci zaferini aldı.Günün programı: 15.15: Anadolu Efes-Türk Telekom, 17.30: Karşıyaka- , 20.00: Bahçeşehir-Fenerbahçe.
    1. 11.11.2018
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