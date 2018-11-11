Beşiktaş, evinde Afyon’u yendi: 80-75
Buva, 24 sayıyla maça damgasını vurdu
Tofaş seriye bağladı
Banvit'i konuk eden Tofaş, 88-83 kazanarak üst üste 3'üncü galibiyetini elde etti. Günün diğer maçında ise Galatasaray, İstanbul BBSK'yi ağırladığı karşılaşmadan 77- 69'luk galibiyetle ayrılarak ligdeki 2'inci zaferini aldı.Günün programı: 15.15: Anadolu Efes-Türk Telekom, 17.30: Karşıyaka- Darüşşafaka, 20.00: Bahçeşehir-Fenerbahçe.
- 11.11.2018
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Mesut Özil futbolu bırakmak istediği takımı açıkladı!
Toplam 1
Yorum
sami bu din istismarcilarindan nefret ediyorum, gorenler de dua ediyor sanacak, ee Turkiyede hala buna inan var ki mesut efendi bunu yapiyor
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UEFA, Valbuena'yı haftanın futbolcusuna aday gösterdi
Toplam 1
Yorum
selim Belhanda,serdar aziz biz o macta yok idik demisler,Tff de dublor kullandiklarini saptamis ve o iki dublorle kelle basi 1.000.000 odul koymus
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Araplar’ın gözü yine Beşiktaş’ta
Toplam 4
Yorum
BŞKTŞ hepsi satılabilir tüm kadroyu satın gerekirse 25 yaş altı ortalamaya düşmemiz gerek takım koşamıyor.
Beşiktaş, evinde Afyon’u yendi: 80-75 haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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