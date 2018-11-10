Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasında sahasında ağırladığı Afyon Belediyespor'u 80-75 yenen Beşiktaş Sompo Japan'da başantrenör Dusko Ivanovic, iyi oynayarak önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Ivanovic, geçiş hücumlarında iyi olduklarını aktararak, "Önemli bir galibiyet aldık. Savunmada ve hücumda bölüm bölüm çok iyi oynadık. Bazı anlarda daha tutkulu ve kararlı oynamalıyız. Genel olarak iyiydik." ifadelerini kullandı.

Kenan Sipahi'nin performansını da değerlendiren Ivanovic, "Çok önemli bir oyuncu. Savunmada iyi işler yapıyor. Hücumda daha hızlı olmasını istiyorum. Genel performansından memnunum." diye konuştu.

Tecrübeli başantrenör, ABD'li basketbolcu Joe Alexander'ın kadro dışı kaldığı iddialarına ilişkin bir soruya ise "Benim kimseyle problemim yok." yanıtını verdi.