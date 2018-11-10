"Önemli bir galibiyet aldık"
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasında sahasında ağırladığı Afyon Belediyespor'u 80-75 yenen Beşiktaş Sompo Japan'da başantrenör Dusko Ivanovic, iyi oynayarak önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi.
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasında sahasında ağırladığı Afyon Belediyespor'u 80-75 yenen Beşiktaş Sompo Japan'da başantrenör Dusko Ivanovic, iyi oynayarak önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi.
Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Ivanovic, geçiş hücumlarında iyi olduklarını aktararak, "Önemli bir galibiyet aldık. Savunmada ve hücumda bölüm bölüm çok iyi oynadık. Bazı anlarda daha tutkulu ve kararlı oynamalıyız. Genel olarak iyiydik." ifadelerini kullandı.
Kenan Sipahi'nin performansını da değerlendiren Ivanovic, "Çok önemli bir oyuncu. Savunmada iyi işler yapıyor. Hücumda daha hızlı olmasını istiyorum. Genel performansından memnunum." diye konuştu.
Tecrübeli başantrenör, ABD'li basketbolcu Joe Alexander'ın kadro dışı kaldığı iddialarına ilişkin bir soruya ise "Benim kimseyle problemim yok." yanıtını verdi.
- 10.11.2018 16:12
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Mesut Özil futbolu bırakmak istediği takımı açıkladı!
Toplam 1
Yorum
sami bu din istismarcilarindan nefret ediyorum, gorenler de dua ediyor sanacak, ee Turkiyede hala buna inan var ki mesut efendi bunu yapiyor
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UEFA, Valbuena'yı haftanın futbolcusuna aday gösterdi
Toplam 1
Yorum
selim Belhanda,serdar aziz biz o macta yok idik demisler,Tff de dublor kullandiklarini saptamis ve o iki dublorle kelle basi 1.000.000 odul koymus
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Araplar’ın gözü yine Beşiktaş’ta
Toplam 4
Yorum
BŞKTŞ hepsi satılabilir tüm kadroyu satın gerekirse 25 yaş altı ortalamaya düşmemiz gerek takım koşamıyor.
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