Beşiktaş Sompo Japan evinde kazandı!
Beşiktaş Sompo Japan, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasında konuk ettiği Afyon Belediyespor'u 80-75 yendi.
Beşiktaş Sompo Japan, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasında konuk ettiği Afyon Belediyespor'u 80-75 yendi.
Bu sonuçla siyah-beyazlılar, ligdeki 4. galibiyetini alırken, 6 haftada 5 maç yapan Afyon Belediyespor ise 4. kez mağlup oldu.
Karşılaşmaya üç sayı çizgisinin gerisinden üst üste basketler bularak başlayan Beşiktaş Sompo Japan, 6. dakikayı 17-9 önde bitirdi. Siyah-beyazlılar, Afyon Belediyespor karşısında ilk çeyreği 21-17 önde geçti.
İkinci periyot karşılıklı basketlerle başlarken, Beşiktaş Sompo Japan, 15. dakikayı 31-26 önde tamamladı. Siyah-beyazlı takımın çeyreğin ortalarında temposu düştü. Afyon Belediyespor, hücumda uzun oyuncularıyla sayılar üretse de Beşiktaş Sompo Japan, soyunma odasına 39-37 üstün girdi.
İkinci yarıya Cevher Özer'in attığı üç sayılık basketlerle başlayan Afyon Belediyespor, 23. dakikada beraberliği yakaladı: 43-43. Konuk ekip, hücumda boş atışlardan yararlanamayan Beşiktaş Sompo Japan karşısında Knight'ın dış atıştan sağladığı isabetle 25. dakikada 46-43 öne geçti. Siyah-beyazlılar, çeyreğin ikinci bölümünde üst üste top kayıpları yapan Afyon Belediyespor önünde toparlandı ve Buva ile Ömer Utku Al'ın sayılarıyla periyodun bitimine 59 saniye kala farkı 10 sayıya çıkardı: 58-48. Beşiktaş Sompo Japan, üçüncü çeyreği 58-52 önde tamamladı.
Son periyoda boyalı alandan sayılar üreterek başlayan Beşiktaş Sompo Japan, Afyon Belediyespor karşısında 34. dakikayı 65-60 önde bitirdi. Siyah-beyazlılar, hızlı hücumlardan sayılar bulan Afyon Belediyespor önünde kenardan oyuna dahil olan Samet Geyik'in üç sayılık basketiyle 37. dakikayı 72-64 üstün geçti. Kalan sürede skor üstünlüğünü korumayı başaran Beşiktaş Sompo Japan, maçı 80-75 kazandı.
Salon: BJK Akatlar
Hakemler: Aytuğ Ekti, Özlem Yalman, Sinem Tetik
Beşiktaş Sompo Japan: Rich 7, Kenan Sipahi 3, Erkan Veyseloğlu 3, Burak Can Yıldızlı 4, Buva 24, Ömer Utku Al 10, Samet Geyik 7, Gibson 6, Benzing 16
Afyon Belediyespor: McGee 2, Calloway 2, Knight 15, Elegar 7, Cevher Özer 23, Dorukhan Engindeniz, Altan Erol, Hagins 13, Serkan Menteşe 13
1. Periyot: 21-17
Devre: 39-37
3. Periyot: 58-52
- 10.11.2018 16:07
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Mesut Özil futbolu bırakmak istediği takımı açıkladı!
Toplam 1
Yorum
sami bu din istismarcilarindan nefret ediyorum, gorenler de dua ediyor sanacak, ee Turkiyede hala buna inan var ki mesut efendi bunu yapiyor
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UEFA, Valbuena'yı haftanın futbolcusuna aday gösterdi
Toplam 1
Yorum
selim Belhanda,serdar aziz biz o macta yok idik demisler,Tff de dublor kullandiklarini saptamis ve o iki dublorle kelle basi 1.000.000 odul koymus
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Araplar’ın gözü yine Beşiktaş’ta
Toplam 4
Yorum
BŞKTŞ hepsi satılabilir tüm kadroyu satın gerekirse 25 yaş altı ortalamaya düşmemiz gerek takım koşamıyor.
Beşiktaş Sompo Japan evinde kazandı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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