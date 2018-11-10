Beşiktaş Sompo Japan evinde kazandı! – Fotomaç – 10 Kasım 2018
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    10 Kasım 2018, Cumartesi
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    evinde kazandı!

    <a href="/index/besiktas-sompo-japan?id=ae53c41a-ee90-4f20-bb71-09ce22909758" class="" rel="tag">Beşiktaş Sompo Japan</a> evinde kazandı!

    , 'nin 6. haftasında konuk ettiği 'u 80-75 yendi.

    , 'nin 6. haftasında konuk ettiği 'u 80-75 yendi.

    Bu sonuçla siyah-beyazlılar, ligdeki 4. galibiyetini alırken, 6 haftada 5 maç yapan ise 4. kez mağlup oldu.

    Karşılaşmaya üç sayı çizgisinin gerisinden üst üste basketler bularak başlayan , 6. dakikayı 17-9 önde bitirdi. Siyah-beyazlılar, karşısında ilk çeyreği 21-17 önde geçti.

    İkinci periyot karşılıklı basketlerle başlarken, , 15. dakikayı 31-26 önde tamamladı. Siyah-beyazlı takımın çeyreğin ortalarında temposu düştü. , hücumda uzun oyuncularıyla sayılar üretse de , soyunma odasına 39-37 üstün girdi.

    İkinci yarıya 'in attığı üç sayılık basketlerle başlayan Afyon Belediyespor, 23. dakikada beraberliği yakaladı: 43-43. Konuk ekip, hücumda boş atışlardan yararlanamayan Beşiktaş Sompo Japan karşısında Knight'ın dış atıştan sağladığı isabetle 25. dakikada 46-43 öne geçti. Siyah-beyazlılar, çeyreğin ikinci bölümünde üst üste top kayıpları yapan Afyon Belediyespor önünde toparlandı ve Buva ile 'ın sayılarıyla periyodun bitimine 59 saniye kala farkı 10 sayıya çıkardı: 58-48. Beşiktaş Sompo Japan, üçüncü çeyreği 58-52 önde tamamladı.

    Son periyoda boyalı alandan sayılar üreterek başlayan Beşiktaş Sompo Japan, Afyon Belediyespor karşısında 34. dakikayı 65-60 önde bitirdi. Siyah-beyazlılar, hızlı hücumlardan sayılar bulan Afyon Belediyespor önünde kenardan oyuna dahil olan 'in üç sayılık basketiyle 37. dakikayı 72-64 üstün geçti. Kalan sürede skor üstünlüğünü korumayı başaran Beşiktaş Sompo Japan, maçı 80-75 kazandı.

    Salon: BJK Akatlar

    Hakemler: Aytuğ Ekti, Özlem Yalman, Sinem Tetik

    Beşiktaş Sompo Japan: Rich 7, 3, Erkan Veyseloğlu 3, Burak Can Yıldızlı 4, Buva 24, 10, 7, Gibson 6, Benzing 16

    Afyon Belediyespor: McGee 2, Calloway 2, Knight 15, Elegar 7, 23, Dorukhan Engindeniz, Altan Erol, Hagins 13, Serkan Menteşe 13

    1. Periyot: 21-17

    Devre: 39-37

    3. Periyot: 58-52

    1. 10.11.2018 16:07
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