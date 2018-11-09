Daçka ağır yaralı – Fotomaç – 09 Kasım 2018
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    09 Kasım 2018, Cuma
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    Daçka ağır yaralı

    Daçka ağır yaralı

    Basketbol THY Avrupa Ligi 6. hafta mücadelesinde Tekfen, deplasmanda Almanya temsilcisi 'e 116-70 yenildi.

    Salon: Audi Dome

    Hakemler: Daniel Hierrezuelo (İspanya), Milos Koljensic (Karadağ), Robert Vyklicky (Çekya)

    : Jovic 4, Dedovic 16, Booker 18, Lucic 8, Barthel 12, Dangubic 6, Koponen 16, Radosevic 4, Lo 13, Williams 7, Hobbs 9, King 3

    Tekfen: McCallum 4, Kidd 4, Brown 10, Evans 20, Eric 9, 4, Muhammed Baygül, Berk Demir 4, Doğuş Özdemiroğlu 5, , Peiners 7, Diebler 3

    1. Periyot: 21-17

    Devre: 54-35

    3. Periyot: 87-50

    Bu sonuçla Bayern Münih organizasyondaki 3. galibiyetini alırken, Darüşşafaka Tekfen ise 4'ü üst üste olmak üzere 5. mağlubiyetini yaşadı.

    1. 9.11.2018 00:26
    2. Güncelleme: 9.11.2018 01:34
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