Daçka ağır yaralı
Basketbol THY Avrupa Ligi 6. hafta mücadelesinde Darüşşafaka Tekfen, deplasmanda Almanya temsilcisi Bayern Münih'e 116-70 yenildi.
Hakemler: Daniel Hierrezuelo (İspanya), Milos Koljensic (Karadağ), Robert Vyklicky (Çekya)
Bayern Münih: Jovic 4, Dedovic 16, Booker 18, Lucic 8, Barthel 12, Dangubic 6, Koponen 16, Radosevic 4, Lo 13, Williams 7, Hobbs 9, King 3
Darüşşafaka Tekfen: McCallum 4, Kidd 4, Brown 10, Evans 20, Eric 9, Kartal Özmızrak 4, Muhammed Baygül, Berk Demir 4, Doğuş Özdemiroğlu 5, Oğuz Savaş, Peiners 7, Diebler 3
1. Periyot: 21-17
Devre: 54-35
3. Periyot: 87-50
Bu sonuçla Bayern Münih organizasyondaki 3. galibiyetini alırken, Darüşşafaka Tekfen ise 4'ü üst üste olmak üzere 5. mağlubiyetini yaşadı.
- 9.11.2018 00:26
- Güncelleme: 9.11.2018 01:34
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Serdar Aziz'den yumruk açıklaması!
Toplam 1
Yorum
Yersenkirşen Keşke Yiğithan'ı uzaklaştırmak için yaptığını kendi takım arkadaşların için yapsaydın. Bu kadar insan ceza almazdı.
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Babel ve Pepe fark yaratıyor!
Toplam 1
Yorum
Hasan YILDIRIM Babel çok iyi futbolcusun ama allah aşkına şu saç rengini eski haline döndür hiç yakışmıyor.Senden çok şeyler bekliyoruz bu sene şampiyon
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Benzia'dan ilk tepki geldi!
Toplam 3
Yorum
Genç Benzia,Dirar,Silimani,Isla ya kim bunlar bu efsane formayı kimler giydirdi bu müsvettelerede bizi bu hallere soktular gönderin gitsinler
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