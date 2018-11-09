Daçka ağır yaralı

Salon: Audi Dome

Hakemler: Daniel Hierrezuelo (İspanya), Milos Koljensic (Karadağ), Robert Vyklicky (Çekya)

Bayern Münih: Jovic 4, Dedovic 16, Booker 18, Lucic 8, Barthel 12, Dangubic 6, Koponen 16, Radosevic 4, Lo 13, Williams 7, Hobbs 9, King 3

Darüşşafaka Tekfen: McCallum 4, Kidd 4, Brown 10, Evans 20, Eric 9, Kartal Özmızrak 4, Muhammed Baygül, Berk Demir 4, Doğuş Özdemiroğlu 5, Oğuz Savaş, Peiners 7, Diebler 3

1. Periyot: 21-17

Devre: 54-35

3. Periyot: 87-50

Bu sonuçla Bayern Münih organizasyondaki 3. galibiyetini alırken, Darüşşafaka Tekfen ise 4'ü üst üste olmak üzere 5. mağlubiyetini yaşadı.