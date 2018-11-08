Bekle bizi İspanya! – Fotomaç – 08 Kasım 2018
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    08 Kasım 2018, Perşembe
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    Bekle bizi İspanya!

    Bekle bizi İspanya!

    Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı’nın Yunan yıldızı Kostas Sloukas, Baskonia ile oynayacakları maça değindi.

    İspanyol ekibinin çok iyi bir takım olduğunu belirten Sloukas, "Zor bir deplasman bizi bekliyor ama bu önemli karşılaşmaya hazırız. 'in taktiğine uyarsak kaybedeceğimiz hiçbir maç yok. Bundan eminim" sözlerini sarfetti.
    1. 8.11.2018
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