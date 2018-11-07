Galatasaray direnemedi
Basketbol ULEB Avrupa Kupası A Grubu 6. maçında Galatasaray, Andorra temsilcisi MoraBanc Andorra'ya 95-87 yenildi.
Andorra La Vella şehrindeki Poliesportiu d'Andorra Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk çeyreği ev sahibi ekibin 26-19 üstünlüğüyle geçildi. Salondaki arıza nedeniyle yaklaşık yarım saat duran maçın ikinci çeyreği sonunda MoraBanc Andorra, soyunma odasına 46-37 üstün gitti.
Üçüncü çeyrekte Galatasaray farkı eritmesine rağmen MoraBanc Andora, final periyoduna 59-58 üstün girdi. Çekişmeli geçen son çeyrekte sarı-kırmızılı ekip, son saniye basketiyle skoru 77-77 yaptı ve maçı uzatmaya götürdü.
Uzatmalarda Galatasaray'a üstünlük kuran MoraBanc Andorra, salondan 95-87 galip ayrıldı.
- 8.11.2018 01:08
- Güncelleme: 8.11.2018 01:08
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Yorum
resul çocuk oyunu yaptılar bu kadro dışı bırakmayı
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Koeman F.Bahçe'nin başında kalacak mı? Cevap verdi...
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Yorum
helal olsun su halinle bile yenilmedin ya helal olsun fb. gecen senealanya ve Gs macında verilmeyen penaltılarımızda hatalar olmasa fb sampiyondu
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"Rekabete varım ama gerginliğe yokum"
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Yorum
Can Adam gibi adam barda meyhanede kumarda vs hiç bir yerde duymadık bu kişilik yapıdaki adamları tutalım.
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