Galatasaray direnemedi – Fotomaç – 07 Kasım 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    08 Kasım 2018, Perşembe
    CANLI ENGLISH

    direnemedi

    Galatasaray direnemedi

    Basketbol ULEB A Grubu 6. maçında , Andorra temsilcisi 'ya 95-87 yenildi.

    Andorra La Vella şehrindeki Poliesportiu d'Andorra Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk çeyreği ev sahibi ekibin 26-19 üstünlüğüyle geçildi. Salondaki arıza nedeniyle yaklaşık yarım saat duran maçın ikinci çeyreği sonunda , soyunma odasına 46-37 üstün gitti.

    Üçüncü çeyrekte farkı eritmesine rağmen MoraBanc Andora, final periyoduna 59-58 üstün girdi. Çekişmeli geçen son çeyrekte sarı-kırmızılı ekip, son saniye basketiyle skoru 77-77 yaptı ve maçı uzatmaya götürdü.

    Uzatmalarda Galatasaray'a üstünlük kuran MoraBanc Andorra, salondan 95-87 galip ayrıldı.

    1. 8.11.2018 01:08
    2. Güncelleme: 8.11.2018 01:08
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Galatasaray direnemedi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN