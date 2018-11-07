Andorra La Vella şehrindeki Poliesportiu d'Andorra Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk çeyreği ev sahibi ekibin 26-19 üstünlüğüyle geçildi. Salondaki arıza nedeniyle yaklaşık yarım saat duran maçın ikinci çeyreği sonunda MoraBanc Andorra, soyunma odasına 46-37 üstün gitti.

Üçüncü çeyrekte Galatasaray farkı eritmesine rağmen MoraBanc Andora, final periyoduna 59-58 üstün girdi. Çekişmeli geçen son çeyrekte sarı-kırmızılı ekip, son saniye basketiyle skoru 77-77 yaptı ve maçı uzatmaya götürdü.

Uzatmalarda Galatasaray'a üstünlük kuran MoraBanc Andorra, salondan 95-87 galip ayrıldı.