Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Anadolu Efes'in Sportive tarafından üretilen 2018-2019 sezonu formaları ve lisanslı ürünleri, Sportive mağazalarının yanı sıra sportive.com.tr adresinde satışa çıkacak.

Anadolu Efes Spor Kulübü Genel Direktörü Alper Yılmaz, gerçekleştirdikleri partnerlik anlaşması ile ilgili şu açıklamaları yaptı:

"Sportive ile partnerlik anlaşması yaparak kulübümüz için çok önemli bir adım daha attık. Sportive ile gerçekleştirdiğimiz anlaşma sayesinde Anadolu Efes lisanslı ürünleri, Türkiye'nin dört bir yanındaki basketbolseverlere kolaylıkla ulaşabilecek. Sportive tarafından üretilen 2018-2019 sezonu formalarımız ile kulübümüzü ve Türk basketbolunu, mücadele ettiğimiz her organizasyonda başarı ile temsil etmeye çalışıyoruz. Bunun için basketbolseverlerin desteğine de çok ihtiyaç duyuyoruz. Bu sebeple tüm basketbolseverleri Sinan Erdem Spor Salonu'nda ev sahibi olacağımız karşılaşmalara bekliyoruz."

ZEYNEP SELGUR: "ANADOLU EFES İLE PARTNER OLMAK BÜYÜK GURUR"?

Sportive AŞ'nin Genel Müdürü Zeynep Selgur ise "Ülkemizin en büyük Türk sermayeli spor perakendecisi olarak Türkiye ve Avrupa kupalarında kazandığı başarılar ve yetiştirdiği basketbolcularla ülkemizde basketbol branşına olan tutkunun oluşmasında büyük emek veren Anadolu Efes ile partner olmak tüm Sportive ailesi için büyük gurur ve mutluluk. Sportive'in Anadolu Efes Spor Kulübü için özel olarak, performans arttıran 'hyper fit' teknolojisiyle tasarladığı lisanslı ürünlerin takım oyuncularına hem Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi hem THY Avrupa Ligi hem de Türkiye Kupası'nda şans getirmesini diliyorum. Tüm basketbol ve sporseverlerin keyifle takip edeceği bir sezon dilerim." ifadelerini kullandı.