Türk Telekom, Basketbol ULEB Avrupa Kupası C Grubu 6. hafta maçında yarın sahasında Rusya'nın Zenit takımıyla karşılaşacak.

Ankara Spor Salonu'nda oynanacak maç saat 20.00'de başlayacak.

Türk Telekom, grupta 2 galibiyet ve 3 mağlubiyetle 4. sırada yer alıyor. Rus temsilcisi Zenit ise 3 galibiyet ve 2 yenilgiyle 3. sırada bulunuyor.

C Grubu'nda Rusya'da oynanan ilk karşılaşma, Zenit'in 91-80 üstünlüğüyle sona ermişti.