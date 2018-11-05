Türk Telekom'un konuğu Zenit
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    05 Kasım 2018, Pazartesi
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    'un konuğu Zenit

    <a href="/index/turk-telekom?id=823fd4db-1343-4cc1-9ea1-5be656b7e605" class="" rel="tag">Türk Telekom</a>'un konuğu Zenit

    Türk temsilcisi, ULEB C Grubu'ndaki 6. maçında yarın sahasında 'nın Zenit takımını konuk edecek

    , Basketbol ULEB C Grubu 6. hafta maçında yarın sahasında 'nın Zenit takımıyla karşılaşacak.

    Ankara Spor Salonu'nda oynanacak maç saat 20.00'de başlayacak.

    , grupta 2 galibiyet ve 3 mağlubiyetle 4. sırada yer alıyor. Rus temsilcisi Zenit ise 3 galibiyet ve 2 yenilgiyle 3. sırada bulunuyor.

    C Grubu'nda 'da oynanan ilk karşılaşma, Zenit'in 91-80 üstünlüğüyle sona ermişti.

    1. 5.11.2018 10:08
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