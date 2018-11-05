Türk Telekom'un konuğu Zenit
Türk temsilcisi, ULEB Avrupa Kupası C Grubu'ndaki 6. maçında yarın sahasında Rusya'nın Zenit takımını konuk edecek
Türk Telekom, Basketbol ULEB Avrupa Kupası C Grubu 6. hafta maçında yarın sahasında Rusya'nın Zenit takımıyla karşılaşacak.
Ankara Spor Salonu'nda oynanacak maç saat 20.00'de başlayacak.
Türk Telekom, grupta 2 galibiyet ve 3 mağlubiyetle 4. sırada yer alıyor. Rus temsilcisi Zenit ise 3 galibiyet ve 2 yenilgiyle 3. sırada bulunuyor.
C Grubu'nda Rusya'da oynanan ilk karşılaşma, Zenit'in 91-80 üstünlüğüyle sona ermişti.
- 5.11.2018 10:08
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MHK'dan derbinin hakemine tam puan
Toplam 7
Yorum
Düsseldorf'lu Beraberligi hazmedemeyip, neticeyi hakemin üzerine yikmak ve taraftari yanina alma hamlesi cok cirkindi ! Cok büyük AYIP ettiler !
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Galatasaray'dan Hulusi Belgü'ye sert yanıt!
Toplam 2
Yorum
Düsseldorf'lu 2ci komanteri yaparken, aklî dengesini yitirmis olmali ! Zira, her cümlesinde suc unsuru teskil eden kelimeye rastlamak mümkün !
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MHK'dan derbinin hakemine tam puan
Toplam 7
Yorum
serdar körler sağırlar birbirini ağırlar demişler. bu maçta 25 milyon GS li ile bir başka maçta o kadar fb li ile nasıl hesaplaşacaksın.
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