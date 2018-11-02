Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde ilk 2 maçını kaybettikten sonra üst üste 2 galibiyetle çıkışa geçen Pınar Karşıyaka, yarın 3 maçta henüz galibiyeti bulunmayan Galatasaray'a konuk olacak. Sinan Erdem Spor Salonu'nda saat 17.30'da başlayacak karşılaşma Tivibu Spor 2'den yayınlanacak. İstanbul İl Spor Güvenlik Kurulu'nun kararıyla konuk Karşıyaka taraftarları maçta salona alınmayacak. Lig ve Avrupa'da son oynadığı 5 maçı 4 galibiyet, 1 yenilgiyle geçen Kaf-Kaf'ta Antrenör Özhan Çıvgın, çıkışlarını sürdürmek istediklerini ifade etti.