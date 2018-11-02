Pınar Karşıyaka Galatasaray önünde
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde ilk 2 maçını kaybettikten sonra üst üste 2 galibiyetle çıkışa geçen Pınar Karşıyaka, yarın 3 maçta henüz galibiyeti bulunmayan Galatasaray'a konuk olacak.
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde ilk 2 maçını kaybettikten sonra üst üste 2 galibiyetle çıkışa geçen Pınar Karşıyaka, yarın 3 maçta henüz galibiyeti bulunmayan Galatasaray'a konuk olacak. Sinan Erdem Spor Salonu'nda saat 17.30'da başlayacak karşılaşma Tivibu Spor 2'den yayınlanacak. İstanbul İl Spor Güvenlik Kurulu'nun kararıyla konuk Karşıyaka taraftarları maçta salona alınmayacak. Lig ve Avrupa'da son oynadığı 5 maçı 4 galibiyet, 1 yenilgiyle geçen Kaf-Kaf'ta Antrenör Özhan Çıvgın, çıkışlarını sürdürmek istediklerini ifade etti.
- 2.11.2018 12:58
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Avcı’nın büyük kozu; Visca
Toplam 1
Yorum
beşiktaş adriano oynarsa pek bişey yapamaz... caner oynarsa yıldız olur visca
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Ulusoy yönetecek
Toplam 2
Yorum
seyirci Hakemlerden en büyük beklenti tarafsız olmaları.Geçen hafta 2 puanımızı yediler. Teknolojide emirlerinde,artık düzgün karar versinler.
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Rekor kırılacak mı?
Toplam 2
Yorum
ONUR GALATASARAY YONETIMINE SOYLEYIN NEYIN REKORU YALAN MI .NE ALDILARKI KIMDEN NE ISTIYOR BUNLAR SAKA GIBI YA
Pınar Karşıyaka Galatasaray önünde haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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