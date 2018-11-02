Pınar Karşıyaka Galatasaray önünde – Fotomaç – 02 Kasım 2018
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    02 Kasım 2018, Cuma
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    önünde

    Pınar Karşıyaka Galatasaray önünde

    'nde ilk 2 maçını kaybettikten sonra üst üste 2 galibiyetle çıkışa geçen , yarın 3 maçta henüz galibiyeti bulunmayan 'a konuk olacak.

    'nde ilk 2 maçını kaybettikten sonra üst üste 2 galibiyetle çıkışa geçen , yarın 3 maçta henüz galibiyeti bulunmayan 'a konuk olacak. Sinan Erdem Spor Salonu'nda saat 17.30'da başlayacak karşılaşma Tivibu Spor 2'den yayınlanacak. 'nun kararıyla konuk Karşıyaka taraftarları maçta salona alınmayacak. Lig ve Avrupa'da son oynadığı 5 maçı 4 galibiyet, 1 yenilgiyle geçen Kaf-Kaf'ta Antrenör Özhan Çıvgın, çıkışlarını sürdürmek istediklerini ifade etti.

    1. 2.11.2018 12:58
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